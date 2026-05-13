Wien: Betrunkener geht in Asia-Shop auf Kunden los

Ein lautstarker Zwischenfall in einem Asia-Supermarkt hat am Dienstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Mann soll dort herumgeschrien, Kunden angepöbelt und auch angerempelt haben. Zudem habe er Gegenstände im Geschäft herumgeworfen, woraufhin schließlich der Polizeinotruf verständigt wurde.
Als die Beamten der Polizeiinspektion Kopernikusgasse eintrafen, bot sich ihnen bereits ein ungewöhnliches Bild: Der offensichtlich stark alkoholisierte Mann kam den Polizisten auf der Fahrbahn entgegen. Auch gegenüber den Einsatzkräften beruhigte sich die Situation nicht – im Gegenteil: Der Mann wurde zunehmend aggressiv und forderte die Beamten sogar auf, ihn „mitzunehmen“.
Beamten plötzlich am Hals gepackt
Dann eskalierte die Lage völlig: Der 55-jährige österreichische Staatsbürger soll plötzlich einen Polizisten im Bereich der Schutzweste am Hals gepackt und versucht haben, ihn zu Boden zu reißen.
Die Beamten reagierten sofort und nahmen den Mann unter Anwendung von Körperkraft fest. Ein Alkotest war aufgrund seines Zustands nicht mehr möglich.
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