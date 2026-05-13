Wien: Betrunkener geht in Asia-Shop auf Kunden los

Als die Beamten der Polizeiinspektion Kopernikusgasse eintrafen, bot sich ihnen bereits ein ungewöhnliches Bild: Der offensichtlich stark alkoholisierte Mann kam den Polizisten auf der Fahrbahn entgegen. Auch gegenüber den Einsatzkräften beruhigte sich die Situation nicht – im Gegenteil: Der Mann wurde zunehmend aggressiv und forderte die Beamten sogar auf, ihn „mitzunehmen“.