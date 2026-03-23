Zahl der Meningitis-Fälle in England gesunken

Es sei auch darauf geachtet worden, eine Ausbreitung zu verhindern. Der Region stehe aber eine „weitere herausfordernde Woche“ bevor. Wie berichtet, sind in der Grafschaft Kent im Südosten Englands zwei junge Menschen an Meningitis gestorben. Dabei handelt es sich um eine 18-jährige Schülerin und einen 21-jährigen Studenten. Der Ausbruch steht im Zusammenhang mit einer Party in einer Disco in Canterbury. Ungefähr 2000 Menschen hatten zu dem Zeitpunkt das Lokal besucht.