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Bereits zwei Tote

GB: Meningokokkenausbruch nach Studentenparty

Ausland
17.03.2026 11:09
Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wurden auch Angehörige mit Antibiotika behandelt.
Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wurden auch Angehörige mit Antibiotika behandelt.(Bild: AFP/AFP (Archivbild))
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Süden Englands breiten sich gefährliche Meningokokkeninfektionen unter jungen Menschen aus. Ein Schüler und ein Student sind gestorben, weitere Betroffene werden im Krankenhaus behandelt.

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Im Süden Englands sorgt ein Ausbruch von Meningokokkeninfektionen für Besorgnis. Laut dem britischen Sender BBC starben ein 18-jähriger Schüler sowie ein 21-jähriger Student der University of Kent.

Zudem werden derzeit elf weitere Personen aus der Region Canterbury mit schweren Symptomen stationär behandelt, darunter ebenfalls Studierende.

Symptome schwer erkennbar

  • Meningokokken sind Bakterien, die schwere Infektionen wie Hirnhautentzündung oder Blutvergiftung verursachen können. Sie werden durch engen Kontakt – etwa beim Husten oder Küssen – übertragen.
  • Anfangs ähneln die Symptome oft einer Grippe. Typische Anzeichen sind hohes Fieber, Kopfschmerzen, Nackensteife, Lichtempfindlichkeit und Verwirrtheit. Bei einer Blutvergiftung können auch Hautblutungen auftreten.
  • Die Erkrankung ist ein medizinischer Notfall und muss sofort mit Antibiotika im Krankenhaus behandelt werden, enge Kontaktpersonen ebenso.
  • Gegen mehrere Formen der Meningokokken gibt es wirksame Impfungen.

Nach Angaben der UK Health Security Agency (UKHSA) stehen die Infektionen im Zusammenhang mit einer Studentenparty. Die Behörde arbeitet eng mit der Universität zusammen.

Kontaktpersonen wurden bereits identifiziert und vorsorglich mit Antibiotika behandelt.

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