Silvretta-Hochalpenstraße bis 2030 gesperrt

Zeitplan für die kommenden Jahre

Die Illwerke haben bereits einen grob festgelegten Fahrplan für die Umsetzung des ingenieurtechnisch sehr anspruchsvollen Großprojekts vorgestellt. Nach dem Abschluss der Detailplanungen soll im Sommer 2026 das behördliche Genehmigungsverfahren in Angriff genommen werden. Sofern alle notwendigen Bewilligungen von den Behörden erteilt werden, könnte dann im Frühjahr 2027 der formelle Baubeschluss gefasst werden. Die eigentlichen Bauarbeiten vor Ort sind aufgrund der hochalpinen Lage und der kurzen schneefreien Zeit nur in den Sommermonaten möglich, sie sollen daher über drei Saisonen verteilt werden. Im besten Fall könnte dann im Sommer 2030 die Passstraße wiedereröffnet werden.