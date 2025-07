Silvrettastraße kurz vor Eröffnung wieder gesperrt

Die Auswirkungen der Felsstürze und Murenabgänge im Bereich der Kehre 13 und 14 konnten mittlerweile beseitigt werden, berichten die Illwerke. Auch der in der letzten Woche verschüttete Bereich der Kehren 1 bis 3 ist wieder geräumt. Aktuell die größte Herausforderung stellen aber neue Schäden im Bereich der Kehren 4 bis 6 dar, die durch den Starkregen in der vergangenen Woche verursacht wurden. Schutzdamm und Sicherungsnetze müssen an mehreren Stellen von Schlamm und Geröllmassen freigeräumt werden, um wieder die notwendige Schutzwirkung zu erreichen. Die betroffenen Bereiche sind extrem schwer zugänglich und zum Teil nur mit dem Hubschrauber erreichbar. Ein sicheres Arbeiten war unter den Wetterbedingungen der vergangenen Tage gar nicht möglich.