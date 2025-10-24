Silvretta-Hochalpenstraße bleibt 2026 geschlossen

Im Zuge der Erstellung eines langfristigen Konzeptes für die Sicherheit der Silvretta-Hochalpenstraße hat sich gezeigt, dass umfangreichere geologische und technische Untersuchungen notwendig sind. „Die erforderlichen geologischen und technischen Grundlagen zur Entscheidung über weitere Maßnahmen werden erst im Frühjahr 2026 vorliegen“, teilte Gerd Wegeler, Vorstandsmitglied des Straßenbetreibers „illwerke vkw“, mit. Aus diesem Grund könne die Straße im nächsten Sommer nicht geöffnet werden. „Wir werden deshalb auch in der Sommersaison 2026 die Vermuntbahn in Betrieb nehmen, um die Bielerhöhe von der Vorarlberger Seite zugänglich zu machen.“