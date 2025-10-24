Silvretta-Hochalpenstraße bleibt 2026 geschlossen

Nach einem Felssturz und Murenabgängen im Sommer 2024 sind die Arbeiten rundum die Silvrettra-Hochalpenstraße noch immer nicht abgeschlossen. Die geologischen Untersuchungen werden noch bis zum Frühjahr 2026 dauern, weshalb die Passstraße auch in der Sommersaison 2026 geschlossen bleiben wird.
Im Zuge der Erstellung eines langfristigen Konzeptes für die Sicherheit der Silvretta-Hochalpenstraße hat sich gezeigt, dass umfangreichere geologische und technische Untersuchungen notwendig sind. „Die erforderlichen geologischen und technischen Grundlagen zur Entscheidung über weitere Maßnahmen werden erst im Frühjahr 2026 vorliegen“, teilte Gerd Wegeler, Vorstandsmitglied des Straßenbetreibers „illwerke vkw“, mit. Aus diesem Grund könne die Straße im nächsten Sommer nicht geöffnet werden. „Wir werden deshalb auch in der Sommersaison 2026 die Vermuntbahn in Betrieb nehmen, um die Bielerhöhe von der Vorarlberger Seite zugänglich zu machen.“
Nach einem Felssturz und Murenabgängen im Sommer 2024 hat die „illwerke vkw“ bis heute bereits rund 8 Millionen Euro in Sicherungsmaßnahmen an der Silvretta-Hochalpenstraße investiert. Dabei wurden rund 80.000 Kubikmeter Dämme errichtet und rund 300 Meter Steinschlagschutznetze installiert. Zudem wurde die Silvretta-Hochalpenstraße auf einer Länge von rund einem halben Kilometer auf eine neue Trasse verlegt. Nach neuerlichen Schadensereignissen im Sommer 2025 konnte die Passstraße zwischen Vorarlberg und Tirol aus Sicherheitsgründen dennoch nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden.
Ungehindert ist das beliebte Ausflugsziel Bielerhöhe über die Tiroler Seite der Passstraße erreichbar. Die Anfahrt von Landeck über das Paznauntal wird wie dieses Jahr mautfrei problemlos möglich sein.
