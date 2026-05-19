Babyboom in Salem: Erste Berberaffen geboren

Am Affenberg Salem herrscht derzeit besonders viel Leben, denn die tierische Kinderstube füllt sich: Während die Störche bereits fleißig mit der Aufzucht ihrer Küken beschäftigt sind, gibt es nun auch bei den Berberaffen den ersten Zuwachs der Saison. Drei Affenbabys sind bereits geboren und werden von ihren Müttern durch das weitläufige Freigehege getragen.
Im Mai geht es immer hoch her am Affenberg in Salem, denn die tierischen Bewohner bekommen Nachwuchs. Nach den Störchen hat sich jetzt auch in zwei der drei am Affenberg lebenden Berberaffengruppen bereits Nachwuchs eingestellt. „Seit wenigen Tagen ist es so weit: Die ersten Affenbabys sind auf der Welt und wir rechnen nun täglich mit weiterem Nachwuchs“, freut sich Biologe und Parkleiter Dr. Roland Hilgartner.
Geburt auf Bäumen
Seit über 50 Jahren besteht der Affenberg Salem – doch eine Geburt selbst wurde bislang noch nie beobachtet. Der Grund: Die Weibchen bringen ihre Jungen nachts hoch oben in den Schlafbäumen zur Welt. Erst am nächsten Morgen entdeckt das Affenberg-Team den Nachwuchs. „Deshalb ist der Wonnemonat Mai für uns jedes Jahr etwas ganz Besonderes“, erklärt Hilgartner. „Jeder Morgen kann eine neue Überraschung bereithalten.“
Der Park rechnet in diesem Jahr mit insgesamt fünf bis fünfzehn Affenbabys. Für die Besucherinnen und Besucher ist diese Zeit ein besonderes Highlight: Aufgrund des ruhigen und friedlichen Wesens der Berberaffen lassen sich die Tiere mit ihrem Nachwuchs aus nächster Nähe beobachten. Dabei entstehen eindrucksvolle und intime Einblicke in das Sozialleben der Affenfamilien – von den ersten Kletterversuchen der Jungtiere bis hin zur liebevollen Fürsorge innerhalb der Gruppe.
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