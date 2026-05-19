Babyboom in Salem: Erste Berberaffen geboren

Im Mai geht es immer hoch her am Affenberg in Salem, denn die tierischen Bewohner bekommen Nachwuchs. Nach den Störchen hat sich jetzt auch in zwei der drei am Affenberg lebenden Berberaffengruppen bereits Nachwuchs eingestellt. „Seit wenigen Tagen ist es so weit: Die ersten Affenbabys sind auf der Welt und wir rechnen nun täglich mit weiterem Nachwuchs“, freut sich Biologe und Parkleiter Dr. Roland Hilgartner.