Silvretta Hochalpenstraße bleibt das ganze Jahr zu

Felsbrocken und Muren bleiben Gefahren

Zwar wurde fieberhaft an der Wiederinstandsetzung gearbeitet, doch neue Erkenntnisse von externen Geologen, die mit einer Bewertung der Situation beauftragt worden sind, machen den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung: „Die jüngsten Ereignisse haben uns veranlasst, noch einmal detaillierte Modellrechnungen auch für Bereiche anzustellen, die bisher als unproblematisch bekannt waren. Dabei hat sich gezeigt, dass es trotz der teilweise bereits bestehenden Dämme und Steinschlagschutznetze zu einer Gefährdungslage durch herabstürzende Felsbrocken und Mur-Schübe kommen kann“, erläuterte Heiner Bertle vom Büro für technische Geologie Geognos Bertlein in einer eilig einberufenen Pressekonferenz am Mittwochnachmittag in Vandans.