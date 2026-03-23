Verbranntes Geld

Am östlichen Horizont ziehen pechschwarze Rauchwolken auf. Die infernalischen Explosionen sind mehr als nur reale Zerstörung – sie sind ein Warnsignal. Denn was im Iran-Krieg verbrennt, sind auch unser Geld und unser Wohlstand. Mit Bomben und Granaten meldet sich das Monster der Inflation zurück. Was also tun?
Seit sechs Jahren empfehle ich an dieser Stelle, einen Teil des Vermögens zu vergolden und zu versilbern. Wer das getan hat, konnte sein Depot im wahrsten Wortsinn glänzend aufpolieren. Mit historischen Höchstkursen haben Gold und Silber erst Ende Jänner erneut Geschichte geschrieben. Seither befinden wir uns in der von mir vor neun Wochen angekündigten Korrekturphase. Wer den massiven Wertanstieg genutzt und Gewinne mitgenommen hat: Gratulation.
Korrekturen nach Kursexplosionen sind völlig normal und könnten noch einige Monate andauern. Doch der langfristige Glanz der Edelmetalle ist ungebrochen. Ich rate weiterhin, mindestens 20% bis 30% des Portfolios dauerhaft in Gold und Silber zu investieren. Nicht als Spekulation, sondern als strategische Basis. Denn Edelmetalle sind mehr als eine Beimischung: sie bilden eine alternative Währungsebene. Wer Euro oder Dollar gegen Gold und Silber tauscht, wechselt von Papier zu Substanz. De facto kommt das einem Schutz gegen Geldentwertung gleich. Seit über 3000 Jahren bewähren sich Edelmetalle als Wertaufbewahrung und Inflationsschutz. Denn Gold und Silber verbrennen nicht, Papier schon.
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