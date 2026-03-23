Verbranntes Geld

Korrekturen nach Kursexplosionen sind völlig normal und könnten noch einige Monate andauern. Doch der langfristige Glanz der Edelmetalle ist ungebrochen. Ich rate weiterhin, mindestens 20% bis 30% des Portfolios dauerhaft in Gold und Silber zu investieren. Nicht als Spekulation, sondern als strategische Basis. Denn Edelmetalle sind mehr als eine Beimischung: sie bilden eine alternative Währungsebene. Wer Euro oder Dollar gegen Gold und Silber tauscht, wechselt von Papier zu Substanz. De facto kommt das einem Schutz gegen Geldentwertung gleich. Seit über 3000 Jahren bewähren sich Edelmetalle als Wertaufbewahrung und Inflationsschutz. Denn Gold und Silber verbrennen nicht, Papier schon.