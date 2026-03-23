Ex-ÖFB-Teamspieler: „Pelé schob mir kein Gurkerl!“

Bloßfüßig begonnen

„Bei mir ist aber jeden Tag Feiertag – uns geht es ja allen gut“, grinst der Ex-Profi von Rapid und Austria Klagenfurt („Ich bin schockiert, wie es da zugeht“), der mit sieben Jahren aus Ex-Jugoslawien nach Klagenfurt zog. „Beim ASK habe ich angefangen, hatte damals nicht mal Fußballschuhe, musste bloßfüßig ran. Aber da habe ich mich durchgebissen.“