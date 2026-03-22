Justizreform wohl nach Ostern und mit Schwächen

Drei Personen sollen Minister ablösen

Erste Details sind bereits durchgesickert: Die Neos dürften sich in der Frage durchgesetzt haben, wer Bundesstaatsanwalt werden kann. Das sollen nämlich nur Richter oder Staatsanwälte sein, keine Anwälte oder etwa Jus-Professoren an Universitäten. Und auch wie das Parlament eingebunden werden soll, dürfte fixiert worden sein. Die Bestellung soll so ablaufen: Die unabhängigen Kommissionsmitglieder dürfen jeweils zwei Namen vorschlagen, die dem Hauptausschuss des Parlaments vorgelegt werden. Der Nationalrat soll sich dann auf drei Personen einigen, die künftig den Justizminister als Spitze der Justiz ablösen sollen.