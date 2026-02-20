Machtkampf um neue Bundesstaatsanwaltschaft

Die Kanzlerpartei hatte sich bereits in der Koalition mit den Grünen massiv gegen eine Umsetzung gewehrt, auch wenn man sich im Regierungsprogramm darauf geeinigt hatte. Und auch diesmal zierte sich die Volkspartei am meisten, stand lange in diesem Thema auf der Bremse. Wie die „Krone“ erfuhr, kam es am Donnerstag bei der sechsten Verhandlungsrunde, an der Bundeskanzler Christian Stocker selbst teilgenommen haben soll, aber zu ersten Fortschritten.