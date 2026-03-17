Bundesstaatsanwaltschaft: OLG-Chefs üben Kritik

„Bestellung frei von politischer Einflussnahme“

Die Bestellung müsse frei von politischer Einflussnahme und rein nach objektiven, fachlichen Kriterien erfolgen, führen die Juristen weiter aus: „In einer Zeit, in der Rechtsstaat und Demokratie in vielen Staaten massiv unter Druck geraten, ist jede Weiterentwicklung der rechtsstaatlichen Institutionen zu begrüßen. Eine Reform, die nicht zur Stärkung der Resilienz des Rechtsstaats beiträgt, sondern in Wahrheit einen Rückschritt darstellt, ist jedoch mit Nachdruck abzulehnen.“