Bundesstaatsanwaltschaft bleibt eine Baustelle

Scheib muss es richten
Die Präsidentin der Österreichischen Staatsanwälte-Vereinigung, Elena Haslinger, sieht im Vorschlag zur Bundesstaatsanwaltschaft den Anschein der politischen Einflussnahme verschärft und nicht beseitigt. Im Gespräch mit der „Krone“ findet sie erfrischend klare Worte.
Seit Jahren wird darüber diskutiert, die jetzige Bundesregierung hat das Vorhaben als Leuchtturmprojekt im Regierungsprogramm hervorgestrichen: Eine Bundesstaatsanwaltschaft soll her – und mit ihr der Anschein politischer Einflussnahme durch das Weisungsrecht der Justizministerin beseitigt werden.
