Familienstreit bringt Mama Beckham an Chartspitze

Verkäufe um 19.615 Prozent gestiegen

Der Plan ging auf. „Not Such an Innocent Girl“ erreichte Platz eins der Official Singles Sales Chart und der Official Download Chart. In der kombinierten Haupt-Top-100, die Streams und Verkäufe zusammenführt, tauchte der Song allerdings nicht auf. Die Official Charts Company teilte mit, dass Verkäufe und Streams im Wochenvergleich um 19.615 Prozent gestiegen seien. Exakte Stückzahlen wurden nicht veröffentlicht. Der „Guardian“ sprach in diesem Zusammenhang von einem Lichtblick „am Ende der hebdomadis horribilis der Beckhams“.