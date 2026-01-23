Familienstreit bringt Mama Beckham an Chartspitze

Mitten im medial ausgetragenen Konflikt mit ihrem ältesten Sohn Brooklyn erlebt Victoria Beckham ein musikalisches Comeback, das 25 Jahre auf sich warten ließ. Ihr Song Not Such an Innocent Girl aus dem Jahr 2001 steht plötzlich auf Platz eins der Verkaufs- und Downloadcharts in Großbritannien und Irland – ausgelöst durch eine ironische, aber hochwirksame Fan-Aktion.
Auslöser war ein Instagram-Posting von Brooklyn Beckham, der Anfang der Woche schwere Vorwürfe gegen seine Eltern erhoben hatte. Er beschuldigte seine Mutter unter anderem, ihm und seiner Frau Nicola Peltz bei ihrer Hochzeit 2022 den Eröffnungstanz „gestohlen“ und dabei unangemessen mit ihm getanzt zu haben. Er habe sich dabei „unwohl“ und „gedemütigt“ gefühlt.
Stimmung schlug plötzlich um
Die Vorwürfe verbreiteten sich rasend schnell, begleitet von Memes und Kurzvideos einer tanzenden Victoria Beckham. Doch statt sich auf die Seite des Sohns zu stellen, schlug die Stimmung im Netz überraschend zugunsten der früheren „Posh Spice“ um.
Fans erinnerten sich kollektiv an ein altes musikalisches Kuriosum: „Not Such an Innocent Girl“ war 2001 die einzige Solo-Single eines Spice-Girls-Mitglieds, die in Großbritannien nicht Platz eins erreichte. Damals kam der Song nur auf Rang sechs, während Kylie Minogues „Can’t Get You Out of My Head“ die Charts damals dominierte. Album und Folgesingles von Beckham blieben deutlich hinter dem Erfolg der Girlband zurück, ihre Solokarriere endete rasch.
„Weil ihr Sohn sie fertiggemacht hat“
Nun erklärten Fans diesen Umstand mit Augenzwinkern zur „nationalen Tragödie“ – und beschlossen, sie zu beenden. Unter dem Hashtag #PoshToTheTop wurde der Song massenhaft gekauft und heruntergeladen. „Nichts verkörpert die britische Kultur so sehr wie die Entscheidung, Posh an die Spitze der Charts zu schicken, weil ihr Sohn sie auf Instagram fertiggemacht hat“, hieß es in einem vielfach geteilten Aufruf.
Verkäufe um 19.615 Prozent gestiegen
Der Plan ging auf. „Not Such an Innocent Girl“ erreichte Platz eins der Official Singles Sales Chart und der Official Download Chart. In der kombinierten Haupt-Top-100, die Streams und Verkäufe zusammenführt, tauchte der Song allerdings nicht auf. Die Official Charts Company teilte mit, dass Verkäufe und Streams im Wochenvergleich um 19.615 Prozent gestiegen seien. Exakte Stückzahlen wurden nicht veröffentlicht. Der „Guardian“ sprach in diesem Zusammenhang von einem Lichtblick „am Ende der hebdomadis horribilis der Beckhams“.
War als Solo-Künstlerin noch nie an der Spitze
Für Victoria Beckham ist es das erste Nummer-eins-Ergebnis seit den Spice-Girls-Singles „Holler/Let Love Lead the Way“ im Jahr 2000 – und das erste überhaupt als Solokünstlerin.
Ihre frühere Single „Out of Your Mind“, eine Zusammenarbeit mit Dane Bowers, war damals von Groovejet („If This Ain’t Love“) von Spiller und Sophie Ellis-Bextor geschlagen worden. Nach nur einem Soloalbum zog sich Beckham aus der Musik zurück und widmete sich der Mode.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.