Beckhams: Warum der älteste Sohn Kontakt abbrach

Manchmal sind es große Gesten, dann wieder kleine Spitzen: Bei den Beckhams reicht schon ein Handtuch auf dem Kopf – und die leisen Zwischentöne erklingen so laut wie ein Konzert einer Blasmusikkapelle. Denn wo andere Familien ungeniert in ihren WhatsApp-Gruppen streiten, spielen sich interne Dramen der Glamour-Dynastie in aller Öffentlichkeit ab.