Beckhams: Warum der älteste Sohn Kontakt abbrach

Das Rätsel vom „Spiegelmann“ vom Wörthersee
Liebling der Saison
Der Beckham-Clan steht unter Hochspannung: Seit der Hochzeit von Victorias und Davids ältestem Sohn Brooklyn (26) mit der US-Schauspielerin Nicola Peltz (30) rumort es, die Streitereien eskalieren. Was steckt hinter den vielen Dramen der einflussreichen Glamour-Dynastie?
Manchmal sind es große Gesten, dann wieder kleine Spitzen: Bei den Beckhams reicht schon ein Handtuch auf dem Kopf – und die leisen Zwischentöne erklingen so laut wie ein Konzert einer Blasmusikkapelle. Denn wo andere Familien ungeniert in ihren WhatsApp-Gruppen streiten, spielen sich interne Dramen der Glamour-Dynastie in aller Öffentlichkeit ab.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.