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Patrick Enzmann (38)

Wenn dieser Mann schlampt, ist es bei Ihnen kalt

Wien
22.03.2026 19:00
Patrick Enzmann, Schichtleiter bei der Fernwärme an seinem Arbeitsplatz.
Patrick Enzmann, Schichtleiter bei der Fernwärme an seinem Arbeitsplatz.(Bild: Wien Energie/Jeannine Pöll)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

479.000 Wiener Haushalte, 1350 Kilometer Leitungsnetz – und ein Team, das rund um die Uhr dafür sorgt, dass die Heizkörper auch warm werden.Wir haben mit einem Schichtleiter der Fernwärme gesprochen, worauf er in seinem  anspruchsvollen Job achten muss.  

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Wenn draußen der Frost zuschlägt und drinnen die Heizkörper warm bleiben, ist das kein Zufall. Hinter der scheinbar selbstverständlichen Wärme in fast der Hälfte aller Wiener Wohnungen steckt ein komplexes System – und ein Team, das es rund um die Uhr im Griff hat.

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