Drinks und Wohnzimmer-Flair: Neue Lokale im Sommer

Im Café Funzl dreht sich alles, um die Freundschaft. Drei Freunde haben sich das im 9. Bezirk einen Herzenswunsch erfüllt und wollen das auch ihre Gäste spüren lassen. „Wir wollen ein Ort sein, an dem alle willkommen sind und an dem man gerne bleibt. Leiwand eben“, beschreiben sie. Als ob man im Wohnzimmer des besten Freundes sitzt, tratscht und Kaffee trinkt. Um jenem Gefühl gerecht zu werden, setzen die Betreiber auf kleine Preise.