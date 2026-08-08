Drinks und Wohnzimmer-Flair: Neue Lokale im Sommer

Von einem Café „von Freunden für Freunde“, einer Rooftop-Bar mit begehbarem Weinschrank bis Pierogi-Pop-Up: In Wien gibt es wieder einige spannende Neueröffnungen. Eine Auswahl an Neuem.
Im Café Funzl dreht sich alles, um die Freundschaft. Drei Freunde haben sich das im 9. Bezirk einen Herzenswunsch erfüllt und wollen das auch ihre Gäste spüren lassen. „Wir wollen ein Ort sein, an dem alle willkommen sind und an dem man gerne bleibt. Leiwand eben“, beschreiben sie. Als ob man im Wohnzimmer des besten Freundes sitzt, tratscht und Kaffee trinkt. Um jenem Gefühl gerecht zu werden, setzen die Betreiber auf kleine Preise.
„Gutes Essen und Getränke sollten kein Luxus sein“, sagen sie. Am Abend verwandelt sich das heimelige Café in eine Bar – mit ausgefallenen Spritzern, Cocktails und ausgewählten Weinen. Künftig will man auch ein Ort für Veranstaltungen mit Kulturschaffende sein.
Ein Papagei im 4. Bezirk
Im 2. Bezirk ist es bereits Anlaufstelle für Brunch- und Kaffeeliebhaber: Nun ist das Café Goldener Papagei auch in der Argentinierstraße im 4. Bezirk zu finden.
Direkt hinter der Karlskirche setzt Betreiber Nathan Spasić auf Bewährtes – Seciality Coffee und eine kleine Frühstückskarte mit ausgewählten, regionalen Zutaten. Ziel sei eine „entspannte, offene Atmosphäre“ und ein Ort, „an dem sich die Menschen gern austauschen“.
Zusätzlich entsteht mit „Paparogi“ auch ein Pop-Up für hausgemachte Pierogi. Spasić will dort seine polnischen Wurzeln und die Küche seiner Großmutter neu interpretieren. Aktuell wird mit Hochdruck gearbeitet, um das Lokal bald eröffnen zu können.
Ausblick über Süden Wiens
Guter Wein und Ausblick über Süden Wiens Am Dach des neuen Stasta-Hotels in Liesing wartet mit der Wilma Stasta-Rooftop-Bar ein neuer Lieblingsplatz mit Aussicht über den Süden der Stadt.
Bis 14 Uhr steht ein À-la-carte-Frühstück zur Verfügung. Am Nachmittag setzt man auf eine Mischung zwischen Hausmannskost und ausgefallenem.
Der Abend lässt sich in der Rooftop-Bar dann mit einer erlesenen Auswahl an Weinen, Aperitifs und Cocktails ausklingen, erklärt Betreiber Christopher Glotz. Ein Höhepunkt: der begehbare Weinschrank.
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