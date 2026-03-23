Grazer Annenpassage wird nicht zur Fahrradgarage

Action eröffnet in der Annenpassage

Damit liefert sie auch das passende Stichwort: Mit neuen Geschäften, die in den nächsten Monaten sukzessive eröffnet werden, soll die Passage endlich wieder zum Flanieren einladen. Den Anfang macht der Discounter Action. „Die Umbauarbeiten für den ersten Bauabschnitt sind bereits in vollem Gange“, heißt es. Man will eine „zeitgemäße, lebendige und attraktive Adresse für den Einzelhandel“ schaffen.