Graz: Innenstadt stemmt sicht gegen Abwärtsspirale

Die Steiermark ist mit 12,7 Prozent trauriger Spitzenreiter beim Leerstand in innerstädtischen Einzelhandelsflächen. Besonders augenscheinlich wird das in Graz, sollte man meinen – doch für die Landeshauptstadt sind die nackten Zahlen tatsächlich weniger dramatisch. Gerade dieser Tage tut sich einiges an prominenten Standorten.
Im aktuellen City-Retail-Report, der den Handelsflächen der heimischen Innenstädte ein bedenkliches Zeugnis ausstellt, sind sie glimpflich davongekommen: die größeren Städte, wo der Leerstand im Schnitt verschmerzbare 4,8 Prozent beträgt – verglichen mit steiermarkweit alarmierenden 12,7 Prozent. Wie zum Beweis zeigt sich die Landeshauptstadt dieser Tage von ihrer lebendigeren Seite.
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