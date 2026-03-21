Graz: Innenstadt stemmt sicht gegen Abwärtsspirale

Die Steiermark ist mit 12,7 Prozent trauriger Spitzenreiter beim Leerstand in innerstädtischen Einzelhandelsflächen. Besonders augenscheinlich wird das in Graz, sollte man meinen – doch für die Landeshauptstadt sind die nackten Zahlen tatsächlich weniger dramatisch. Gerade dieser Tage tut sich einiges an prominenten Standorten.