Graz: Annenpassage soll zur Fahrradgarage werden

Eigentümer winkt ab

Die List Group ist seit 2019 Eigentümer der Annenpassage. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Wien hat sich auf auf Immobilien, Garagen, Hotels und Gastronomie spezialisiert. Mit ihrer Vision wurden die Grazer Stadtregierer bei den Verantwortlichen in der Bundeshauptstadt bereits vorstellig. „Um Möglichkeiten einer Nutzung im Sinne der öffentlichen Mobilität auszuloten – konkret eine Anmietung oder ein Ankauf für eine unterirdische Fahrradgarage“, heißt es dazu aus dem Büro der Vizebürgermeisterin. Allerdings: Bislang zeigte man sich nicht bereit, die Passage für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen.