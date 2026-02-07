Graz: Annenpassage soll zur Fahrradgarage werden

Die Annenpassage nahe dem Grazer Hauptbahnhof steht seit Jahren leer, die Eingänge sind fest verschlossen. Nun wollen die Grazer Grünen dem „Geisterkeller“ eine neue Nutzung zuführen – als großräumige, wettergeschützte Fahrradgarage an einem der wichtigsten Mobilitätsknoten der Stadt.
Anno dazumal ein Fixpunkt für Graz-Besucher: ein Einkaufsbummel durch die Annenpassage. Doch die goldenen Zeiten sind seit vielen, vielen Jahren vorbei, der einst so beliebte Einkaufsort im Untergrund ist längst zum „Geisterkeller“ verkommen. Heute stehen sämtliche Läden leer, die Eingänge sind fest verschlossen.
Eine unterirdische Fahrradgarage würde Sicherheit für Radfahrer schaffen und bestehende Infrastruktur sinnvoll nutzen.
Vizebürgermeisterin Judith Schwentner
Bild: Christian Jauschowetz
Die Grazer Grünen sehen darin jedoch enormes Potenzial. Ihr Vorschlag: eine großflächige unterirdische Fahrradgarage. „Die Passage liegt an einem der wichtigsten Mobilitätsknoten der Stadt und steht seit Jahren leer“, betont Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Weitere Vorteile der Infrastruktur-Vision: Man würde bestehende Struktur sinnvoll nachnutzen, ohne zusätzliche Flächen zu versiegeln, zudem wären die Abstellplätze wettergeschützt.
Eigentümer winkt ab
Die List Group ist seit 2019 Eigentümer der Annenpassage. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Wien hat sich auf auf Immobilien, Garagen, Hotels und Gastronomie spezialisiert. Mit ihrer Vision wurden die Grazer Stadtregierer bei den Verantwortlichen in der Bundeshauptstadt bereits vorstellig. „Um Möglichkeiten einer Nutzung im Sinne der öffentlichen Mobilität auszuloten – konkret eine Anmietung oder ein Ankauf für eine unterirdische Fahrradgarage“, heißt es dazu aus dem Büro der Vizebürgermeisterin. Allerdings: Bislang zeigte man sich nicht bereit, die Passage für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.