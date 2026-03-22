Airchief wirft Minister Sicherheitsgefährdung vor

„Bedrohungen halten sich nicht an Bürozeiten“

„Bedrohungen aus der Luft halten sich nicht an Bürozeiten“, erklärte der Airchief. Für einen 24/7-Betrieb müsse ein Teil der Flotte immer in Einsatzbereitschaft sein. Um diese „dauerhaft“ zu gewährleisten, brauche es eben „eine entsprechend große Stückzahl“, nämlich 36 Maschinen. „Unsere Aufgabe ist es, jederzeit innerhalb weniger Minuten reagieren zu können“, so der Generalmajor. Wenn ein Flugzeug den Funkkontakt zur zuständigen zivilen Flugverkehrskontrollstelle verliere oder sich gemäß Luftverkehrsregeln nicht regelkonform verhalte, „müssen wir sofort aufsteigen, egal ob Tag oder Nacht, da es sich um souveränitätsrelevante Vorfälle handelt“. Davon verzeichnet das Bundesheer jährlich mehr als 50 im österreichischen Luftraum.