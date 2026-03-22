Vorwürfe gegen Seiler: „Szene“-Chef bleibt ruhig

„Findet aus jetziger Sicht statt“

Auch beim größten Musikfestivals in Westösterreich, dem „Szene Opern Air“ (30. Juli bis 1. August) am Alten Rhein in Lustenau, sollen „Seiler und Speer“ einen Auftritt haben – und zwar als Hauptact des ersten Festivaltags. Steht die Show jetzt auf der Kippe, zieht etwa der Veranstalter selbst die Reißleine? „Szene“-Impresario Hannes Hagen gibt sich im Gespräch mit der „Krone“ betont gelassen: „Der Auftritt ist vertraglich fixiert und findet aus jetziger Sicht statt.“ Man stehe mit dem Management im Austausch, konkrete Gespräche über Änderungen habe es bislang aber noch nicht gegeben. „Wenn sich etwas ändert, werden wir das auf jeden Fall kundtun.“