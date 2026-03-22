Was passiert in Zukunft mit Hartberg-Kapitän Heil?

Von wegen graue Maus! Hartberg hat sich in den letzten Jahren wahrlich gemausert, spielt im Konzert der Großen mit. Vor dem zweiten Spiel in der Meisterrunde gegen die Austria (Sonntag, 14.30 Uhr) sprach Kapitän Jürgen Heil im „Krone“-Interview über seine Zukunft, Trainer Schmid und das gar nicht so unausprechliche M-Wort.