Was passiert in Zukunft mit Hartberg-Kapitän Heil?

Von wegen graue Maus! Hartberg hat sich in den letzten Jahren wahrlich gemausert, spielt im Konzert der Großen mit. Vor dem zweiten Spiel in der Meisterrunde gegen die Austria (Sonntag, 14.30 Uhr) sprach Kapitän Jürgen Heil im „Krone“-Interview über seine Zukunft, Trainer Schmid und das gar nicht so unausprechliche M-Wort.
Jürgen Heil ist das Gesicht in Hartberg. Er steht für Kampfgeist und Vereinstreue. Über 300 Spiele absolvierte der TSV-Kapitän für die Oststeirer. Seine Zukunft ist aber noch offen, sein Vertrag läuft aus.
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