Farce in Las Vegas kostet Formel 1 jetzt Millionen

Die Farce um einen defekten Wasserschacht beim Grand Prix von Las Vegas vor knapp drei Jahren kommt der Formel 1 teuer zu stehen. Der Inhaber der kommerziellen Rechte der Motorsport-Königsklasse, Liberty Media, hat sich auf einen Vergleich in Höhe von umgerechnet rund 2,6 Millionen Euro verständigt.
Das US-Unternehmen, das das Rennen in Nevada auch selbst veranstaltet, will damit eine von verärgerten Zuschauern angestrengte Sammelklage beilegen, wie US-Medien berichteten.
Von etwa 32.000 Fans ist die Rede, die ihre Ansprüche geltend machen könnten. Der kurz nach dem Rennen aufgerufene Schadenersatz lag noch bei umgerechnet etwa einer Milliarde Euro. Liberty Media und der Las Vegas Grand Prix räumten im Rahmen des Vergleichs keine Schuld ein. Eine finale Anhörung ist für den 4. November vor dem US-Bezirksgericht von Nevada angesetzt, wie am Rande des Formel-1-Rennens in Ungarn bekannt gegeben wurde.
Premiere ging in die Hose
Die Formel 1 wollte mit der Rückkehr nach Las Vegas vor der Glitzerkulisse auf dem weltberühmten Strip im November 2023 eine riesige Show abziehen – verpatzte aber die Premiere. Wegen der defekten Abdeckung eines Wasserschachts auf dem Asphalt war das erste Training am Donnerstag nach 19 Minuten abgebrochen worden.
Anschließend mussten alle Abdeckungen auf der gesamten Strecke entfernt und mit Sand sowie Asphalt aufgefüllt werden. Erst mit zweieinhalb Stunden Verspätung konnten die Piloten die zweite Einheit bestreiten. Da waren die Fanzonen jedoch längst geräumt. Die Formel 1 hatte Fans, die ein mehrere Hundert Dollar teures Ticket nur für den Auftakttag besaßen, Warengutscheine angeboten.
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