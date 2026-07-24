Farce in Las Vegas kostet Formel 1 jetzt Millionen

Von etwa 32.000 Fans ist die Rede, die ihre Ansprüche geltend machen könnten. Der kurz nach dem Rennen aufgerufene Schadenersatz lag noch bei umgerechnet etwa einer Milliarde Euro. Liberty Media und der Las Vegas Grand Prix räumten im Rahmen des Vergleichs keine Schuld ein. Eine finale Anhörung ist für den 4. November vor dem US-Bezirksgericht von Nevada angesetzt, wie am Rande des Formel-1-Rennens in Ungarn bekannt gegeben wurde.

Premiere ging in die Hose

Die Formel 1 wollte mit der Rückkehr nach Las Vegas vor der Glitzerkulisse auf dem weltberühmten Strip im November 2023 eine riesige Show abziehen – verpatzte aber die Premiere. Wegen der defekten Abdeckung eines Wasserschachts auf dem Asphalt war das erste Training am Donnerstag nach 19 Minuten abgebrochen worden.