Verlorenes WM-Finale, Eklat – jetzt Schlussstrich

Der Abwehrspieler ist aber weiter bei River Plate unter Vertrag, davor spielte er unter anderem für Manchester City und Benfica. Schon vor der WM wurde darüber spekuliert, dass der 38-Jährige seine Teamkarriere nach dem Turnier beenden könnte. Nun herrscht also Gewissheit. „Das Schicksal wollte es, dass mein letztes Spiel ein WM-Finale war“, so der Verteidiger und Weltmeister von 2022. Dass sein Abschied nun aber einen bitteren Beigeschmack bekommt, verdankt er den Auftritten seines Teams.