Alko-Lenker (38) verursacht schweren Unfall

Überholmanöver führte zu Notbremsung und Kollision

Zu dem Zeitpunkt war ein Auto, das ein 19-Jähriger aus Wolfsberg lenkte, auf der Gegenfahrbahn unterwegs. Der junge Kärntner musste eine Notbremsung durchführen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Hinter dem 19-Jährigen war ein anderer Motorradfahrer unterwegs: ein 53-jähriger Grazer. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte nahezu ungebremst in das Autoheck des 19-Jährigen. Der 53-Jährige wurde über den Pkw geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn.