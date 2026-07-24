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53-Jähriger im Spital

Alko-Lenker (38) verursacht schweren Unfall

Steiermark
24.07.2026 09:20
Neben der ÖAMTC-Flugrettung waren das Notarzteinsatzfahrzeug Voitsberg-Köflach, zwei ...
Neben der ÖAMTC-Flugrettung waren das Notarzteinsatzfahrzeug Voitsberg-Köflach, zwei Rettungstransportwagen und eine First Responder-Notärztin im Einsatz.(Bild: RK)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein Grazer wurde am Donnerstagabend in Köflach (Voitsberg) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt, weil ein 38-jähriger alkoholisierter Autofahrer unachtsam unterwegs war. Es kam zu einer Kettenreaktion.

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Am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, fuhr ein Autofahrer (38) aus dem Bezirk Voitsberg mit seinem Pkw auf der Packer Straße in der Steiermark von Köflach kommend Richtung Edelschrott. Trotz des Gegenverkehrs wollte er plötzlich einen vor ihm fahrenden Motorradfahrer überholen.

Überholmanöver führte zu Notbremsung und Kollision
Zu dem Zeitpunkt war ein Auto, das ein 19-Jähriger aus Wolfsberg lenkte, auf der Gegenfahrbahn unterwegs. Der junge Kärntner musste eine Notbremsung durchführen, um eine Frontalkollision zu verhindern. Hinter dem 19-Jährigen war ein anderer Motorradfahrer unterwegs: ein 53-jähriger Grazer. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte nahezu ungebremst in das Autoheck des 19-Jährigen. Der 53-Jährige wurde über den Pkw geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. 

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Der Mann wurde sehr schwer verletzt (er erlitt laut Rotem Kreuz ein „Polytrauma“) und musste nach notärztlicher Versorgung vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen. Der 19-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst ins UKH Graz gebracht. Der 38-Jährige, der Grund für die Notbremsung des jungen Kärntners war, blieb unverletzt.

Alkotest bei 38-Jährigem positiv
Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung, ihm wurde der Führerschein abgenommen. Die B70 war für rund eine Stunde gesperrt. Erst am Donnerstagnachmittag war es in Leibnitz zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

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