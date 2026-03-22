Geile Banane & Co: So schmeckt der Eissommer 2026

„Wir setzen auf regionale und saisonale Zutaten und arbeiten umweltschonend. Die Milch für die Cremegrundmasse beziehen wir von einem Milchbauern aus der Buckeligen Welt. Die Erdbeeren stammen aus Wiesen, die Pfirsiche aus Nickelsdorf und die Marillen aus Rechnitz. Um keinen Müll zu produzieren, wird die Milch in Tanks geliefert – und das Eis von uns an unsere Franchisenehmer in Mehrwegwannen mit Pfandsystem“, sagt Veronika Kitzwögerer (28), Juniorchefin bei „Der Eismacher“. Die renommierte Manufaktur aus Lockenhaus produziert täglich 46 Sorten handgemachtes Eis nach alten Familienrezepten. Erhältlich ist es in 18 Filialen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.