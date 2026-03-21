260.000 Fans: BTS feiert Comeback mit Mega-Konzert

Das rund einstündige Konzert auf dem historischen Gwanghwamun-Platz wurde live in aller Welt auf Netflix gezeigt. Vor der Kulisse des historischen Gyeongbokgung-Palastes präsentierten RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jungkook erstmals auch Songs ihres neuen Albums „Arirang“, benannt nach einem bekannten Volkslied.

Von der Bühne aus ließ die Band ihre „Army“, wie die BTS-Fangemeinde genannt wird, wissen: „Es war eine lange Reise, aber jetzt sind wir endlich hier.“ Die Polizei hatte im Vorfeld etwa 260.000 Besucher rund um den Platz erwartet. Zugleich bedankten sich die Musiker bei den Fans, die das Konzert weltweit auf Netflix verfolgten. „Wir haben hart daran gearbeitet, eine reifere und weiterentwickelte Version von BTS zu zeigen“, hieß es.