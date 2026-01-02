Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fans begeistert!

Neues Album: K-Pop-Legenden BTS beenden ihre Pause

Society International
02.01.2026 12:54
Die Mitglieder von BTS: V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope bei einem ihrer letzten ...
Die Mitglieder von BTS: V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope bei einem ihrer letzten Auftritte 2022 in Las Vegas.(Bild: AFP/2022 Getty Images)

Die südkoreanische Erfolgsband BTS hat ihr erstes Album seit fast vier Jahren angekündigt. Die Fans des K-Pop-Phänomens reagierten begeistert. 

0 Kommentare

Das Album soll am 20. März erscheinen, wie das Label von BTS bekannt gab. Nach Erscheinen des Albums wird die siebenköpfige Band zudem auf Welttournee gehen.

Mitglieder mussten zum Militär
Das bisher letzte Album der Gruppe („Proof“) stammt aus dem Jahr 2022. Seither war die K-Pop-Band zu einer längeren Pause gezwungen, weil die Mitglieder ihren Militärdienst ableisten mussten. In Südkorea müssen alle tauglichen Männer einen verpflichtenden Wehrdienst von 18 bis 21 Monaten absolvieren. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in direkter Nachbarschaft zum hochgerüsteten Nordkorea.

Die Mitglieder von BTS mussten ihren Militärdienst in Südkorea ableisten.
Die Mitglieder von BTS mussten ihren Militärdienst in Südkorea ableisten.(Bild: AFP/AFP or licensors)
(Bild: AFP/AFP or licensors)
(Bild: AFP/AFP or licensors)

BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die auch unter dem Sammelbegriff K-Pop bekannt ist. Mit Hits wie „Dynamite“ und „Permission to Dance“ hatte die Boygroup die Charts gestürmt.

Lesen Sie auch:
Über 100 Mio. Abrufe
Boygroup BTS knackt 24-Stunden-Rekord auf YouTube
24.08.2020

Ihre Debütsingle „No More Dream“ veröffentlichte BTS im Juni 2013. In Europa und den USA erreichten sie zudem große Bekanntheit, da die Band Coldplay mit BTS die Single „My Universe“ aufnahm. 

BTS sind mittlerweile auch außerhalb des K-Pop eine globale Supermarke: Milliarden Streams und Abrufzahlen, über 40 Millionen verkaufte Alben, zahlreiche Auszeichnungen und eine riesige Fangemeinde weltweit. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
295.589 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
193.502 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
192.361 mal gelesen
Archivbild
Mehr Society International
Fans begeistert!
Neues Album: K-Pop-Legenden BTS beenden ihre Pause
„Alles geändert“
Trump hat Clooney früher einmal geholfen
Mit nur 34 Jahren
Tochter von Tommy Lee Jones tot in Hotel gefunden
Dreht nur zum Spaß
Macaulay Culkin: „Bin eigentlich schon in Pension“
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf