Neues Album: K-Pop-Legenden BTS beenden ihre Pause

Die südkoreanische Erfolgsband BTS hat ihr erstes Album seit fast vier Jahren angekündigt. Die Fans des K-Pop-Phänomens reagierten begeistert.
Das Album soll am 20. März erscheinen, wie das Label von BTS bekannt gab. Nach Erscheinen des Albums wird die siebenköpfige Band zudem auf Welttournee gehen.
Mitglieder mussten zum Militär
Das bisher letzte Album der Gruppe („Proof“) stammt aus dem Jahr 2022. Seither war die K-Pop-Band zu einer längeren Pause gezwungen, weil die Mitglieder ihren Militärdienst ableisten mussten. In Südkorea müssen alle tauglichen Männer einen verpflichtenden Wehrdienst von 18 bis 21 Monaten absolvieren. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in direkter Nachbarschaft zum hochgerüsteten Nordkorea.
BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die auch unter dem Sammelbegriff K-Pop bekannt ist. Mit Hits wie „Dynamite“ und „Permission to Dance“ hatte die Boygroup die Charts gestürmt.
Ihre Debütsingle „No More Dream“ veröffentlichte BTS im Juni 2013. In Europa und den USA erreichten sie zudem große Bekanntheit, da die Band Coldplay mit BTS die Single „My Universe“ aufnahm.
BTS sind mittlerweile auch außerhalb des K-Pop eine globale Supermarke: Milliarden Streams und Abrufzahlen, über 40 Millionen verkaufte Alben, zahlreiche Auszeichnungen und eine riesige Fangemeinde weltweit.
