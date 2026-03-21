Darum feierten Sturm-Fans Tor-Held gleich zweimal!

Der Hit zwischen Sturm und Salzburg war auch ein Treffen alter Freunde. Albert Vallci plauderte nach dem 1:1 im Kabinengang mit seinem Ex-Bullen-Kumpel Zlatko Junuzovic, Daniel Beichler klatschte mit Freunden aus seiner Sturm-Ära ab. „Ich habe viele bekannte Gesichter wiedergesehen. Dass mir dieser Klub und das Stadion etwas bedeuten, ist ja auch klar“, lächelte der Salzburg-Trainer.