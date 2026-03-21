Darum feierten Sturm-Fans Tor-Held gleich zweimal!

Auf Sturms Leitwölfe ist Verlass! Während die Stürmer weiterhin unter Ladehemmung leiden, springen die Routiniers als Torschützen in die Bresche. In der Vorwoche brachte Otar Kiteishvili mit seinem Doppelpack gegen die Austria den Meister auf die Siegerstraße, gegen Salzburg sicherte Kapitän Jon Gorenc Stankovic mit seinem Tor zum 1:1 einen wichtigen Punkt.
Der Hit zwischen Sturm und Salzburg war auch ein Treffen alter Freunde. Albert Vallci plauderte nach dem 1:1 im Kabinengang mit seinem Ex-Bullen-Kumpel Zlatko Junuzovic, Daniel Beichler klatschte mit Freunden aus seiner Sturm-Ära ab. „Ich habe viele bekannte Gesichter wiedergesehen. Dass mir dieser Klub und das Stadion etwas bedeuten, ist ja auch klar“, lächelte der Salzburg-Trainer.
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