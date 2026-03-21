Italien sieht keine akute Gefahr für Tourismus

Sicherheitsvorkehrungen erhöht

Seit Beginn des Krieges, der von den USA und Israel ausgegangen ist, haben Polizei und Nachrichtendienste ihre Sicherheitsmaßnahmen bereits verstärkt, erklärte der Außenminister. Die Kontrollen seien ausgeweitet worden. Gleichzeitig betonte er, dass es keinen Anlass zur Panik gebe: „Im Moment sehe ich keine unmittelbaren Risiken für unser Land.“ Dennoch sei es richtig, das Sicherheitsniveau vorsorglich anzuheben.