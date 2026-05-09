Radfahrer stirbt nach Kollision mit Lkw



Ereignet hat sich das tragische Unglück laut Informationen der Polizei am Freitagnachmittag gegen 13.35 Uhr. Ein Lkw-Lenker, der auf der Reichsstraße (L203) aus Richtung Hard kommend unterwegs war, wollte rechts auf die Blumenaustraße abbiegen. Zur gleichen Zeit war ein Radfahrer auf dem Radstreifen am rechten Fahrbahnrand in dieselbe Richtung unterwegs. Der Lkw-Fahrer dürfte diesen fatalerweise übersehen haben, die Folgen waren dramatisch: Der Radfahrer wurde vom tonnenschweren Fahrzeug erfasst und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu