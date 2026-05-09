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Berauschte Lenker und ein gefälschtes Dokument

Chronik
09.05.2026 10:55
Wie schon bei den vergangenen Kontrollen gingen der Polizei mehr Drogen- als Alkohollenker ins ...
Wie schon bei den vergangenen Kontrollen gingen der Polizei mehr Drogen- als Alkohollenker ins Netz.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Bei einer großangelegten Schwerpunktkontrolle im Stadtgebiet von Bregenz zogen Beamte am Freitagabend einige beeinträchtigte Fahrzeugführer aus dem Verkehr. Neben Alkohol- und Suchtmittelsündern ging der Exekutive auch ein mutmaßlicher Urkundenfälscher ins Netz.

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Der Fokus der Beamten, die von einem Polizeiarzt unterstützt wurden, lag auf Lenkern, die durch Alkohol oder Drogen beeinträchtigt waren. Von rund 100 durchgeführten Alkotests fielen zwei positiv aus. Einem Lenker wurde der Führerschein aufgrund eines Wertes von über 0,8 Promille noch an Ort und Stelle abgenommen.

Drogen, Fälschung und mangelnde Kindersicherung
Bei vier weiteren Personen stellte der beigezogene Mediziner eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. In einem dieser Fälle wurde auch Rauschgift sichergestellt. Nicht sehr clever: Ein Verkehrsteilnehmer wies sich mit einem gefälschten Dokument aus. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch wegen des Verdachts der Urkundenfälschung angezeigt. Ebenfalls angezeigt werden vier weitere Personen, die ihre Kinder im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert hatten. 

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