Berauschte Lenker und ein gefälschtes Dokument

Drogen, Fälschung und mangelnde Kindersicherung

Bei vier weiteren Personen stellte der beigezogene Mediziner eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest. In einem dieser Fälle wurde auch Rauschgift sichergestellt. Nicht sehr clever: Ein Verkehrsteilnehmer wies sich mit einem gefälschten Dokument aus. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch wegen des Verdachts der Urkundenfälschung angezeigt. Ebenfalls angezeigt werden vier weitere Personen, die ihre Kinder im Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert hatten.