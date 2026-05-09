Fallschirmspringer stürzte in den Alten Rhein

Zugetragen hat sich der Zwischenfall gegen 12.45 Uhr. Zeugen hatten beobachtet, wie der Fallschirmspringer in den Alten Rhein gestürzt war, binnen weniger Minuten waren auch schon die Einsatzkräfte vor Ort.
Rasch aus Wasser geborgen
Die alarmierten Helfer der Wasserrettung konnten die Person rasch lokalisieren und aus dem Gewässer bergen. Über den genauen Gesundheitszustand des Verunfallten lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Auch die Ursache für das Malheur muss erst noch erhoben werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.