Knapp 99 Prozent hatten gültiges Busticket

Rund 243.000 Fahrgäste wurden im vergangenen Jahr von einem der zehn Mobilbegleiter im Vorarlberger Busnetz auf ein gültiges Ticket angesprochen – das sind fast 13.000 Kontrollen mehr als noch im Jahr zuvor. Ihr Fazit fiel besonders erfreulich aus: 98,6 Prozent der Kontrollierten hatten einen gültigen Fahrschein!
Kontrolliert wurde 2025 im ganzen Land. Dabei legten die Mobilbegleiter eine beeindruckende Distanz von fast 184.000 Kilometer zurück. Damit sind sie mit Vorarlbergs Bussen umgerechnet mehr als viermal um die Erde gefahren. Neben den Ticketkontrollen schauen sie in den Fahrzeugen nach dem Rechten, halten Schüler-Workshops zu richtigem Verhalten im Bus sowie an den Haltestellen und haben stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Fahrgäste.
Immer mehr Fahrgäste nutzen „FAIRTIQ“-App
„Das breite Zug- und Busangebot wird in Vorarlberg sehr gut angenommen. Dass zur Nutzung ein gültiges Ticket dazugehört, ist für unsere Fahrgäste selbstverständlich und ein Beweis dafür, dass die hohe Qualität sehr geschätzt wird“, meint Christian Hillbrand, Geschäftsführer beim Verkehrsverbund Vorarlberg. Immer mehr Tickets würden mittlerweile auch digital über die „FAIRTIQ“-App gebucht. Die Nutzung ist besonders einfach und intuitiv – seit Jahren steigende Verkaufszahlen stellen das unter Beweis. „Besonders wichtig ist es, die Fahrt bereits vor dem Einsteigen zu starten, um bei der Kontrolle auch ein gültiges Ticket vorweisen zu können.“
