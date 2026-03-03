Knapp 99 Prozent hatten gültiges Busticket

Immer mehr Fahrgäste nutzen „FAIRTIQ“-App

„Das breite Zug- und Busangebot wird in Vorarlberg sehr gut angenommen. Dass zur Nutzung ein gültiges Ticket dazugehört, ist für unsere Fahrgäste selbstverständlich und ein Beweis dafür, dass die hohe Qualität sehr geschätzt wird“, meint Christian Hillbrand, Geschäftsführer beim Verkehrsverbund Vorarlberg. Immer mehr Tickets würden mittlerweile auch digital über die „FAIRTIQ“-App gebucht. Die Nutzung ist besonders einfach und intuitiv – seit Jahren steigende Verkaufszahlen stellen das unter Beweis. „Besonders wichtig ist es, die Fahrt bereits vor dem Einsteigen zu starten, um bei der Kontrolle auch ein gültiges Ticket vorweisen zu können.“