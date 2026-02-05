Klimaticket im Ländle so beliebt wie noch nie

Verschränkte Mobilitätsformen

In Sachen Digitalisierung gibt es noch Nachholbedarf, bezüglich der Kombination von Öffis und Radfahren ist Vorarlberg allerdings Vorreiter. Neben großen, offenen und überdachten Radabstellanlagen an den Bahnhöfen wächst die Anzahl der Standorte mit VMOBIL-Radboxen sukzessive an. Heuer entstehen bei den Bahnhöfen in Klaus, Schwarzach und Wolfurt 156 geschlossene Fahrradboxen, in denen das eigene Bike sicher verwahrt werden kann. Insgesamt gibt es dann in Vorarlberg bereits 762 Radboxen. Ebenfalls auf dem Vormarsch ist eine zweite verschränkte Mobilitätsform, nämlich das Carsharing: Rund 21.800-mal wurde im vergangenen Jahr das VVV-Angebot „caruso carsharing“ in Anspruch genommen, in Summe sind mit den 66 Fahrzeugen in etwa 790.000 Kilometer zurückgelegt worden.