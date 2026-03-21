Gescheitert: Wo die Grenzen des Auto-Fasten liegen

Elfeinhalb Stunden mit den Öffis

Aber, Sie ahnen es wahrscheinlich schon, da tut sich ein Problem auf: Läge das gewählte Skigebiet bei Graz, es wäre dank Koralmbahn ein Leichtes, öffentlich anzureisen. In Richtung Lienz fährt man etwas länger: mit dem Auto zwei Stunden und 15 Minuten zum Hotel – mit Bahn und Bus je nach Uhrzeit fünfeinhalb bis elfeinhalb (!) Stunden. Ja, liebe Leserinnen und Leser, ich konnte es auch kaum fassen.