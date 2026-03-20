Chuck Norris: Stars verabschieden sich emotional

„Er verkörperte Härte, Entschlossenheit und Patriotismus“

„Texas hat eine Legende verloren“, schrieb der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbot, auf X. „Ganz Texas trauert um Chuck Norris. Er war nicht nur ein Kampfsport-Champion, eine Action-Ikone und der einzigartige Walker, Texas Ranger. Er hat auch Generationen von Konservativen begeistert und ihnen die Leidenschaft und Stimme gegeben, für die Prinzipien zu kämpfen, die Amerika zur großartigsten Nation der Welt machen. Er verkörperte die Härte, die Entschlossenheit und den Patriotismus, die Texas so einzigartig machen.“