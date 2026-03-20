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„Mein großes Vorbild“

Chuck Norris: Stars verabschieden sich emotional

Society International
20.03.2026 19:52
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Tod von Chuck Norris bewegt die ganze Welt. Inzwischen haben sich zahlreiche Schauspielkollegen, aber auch politische Vertreter, zu Wort gemeldet – mit teils sehr emotionalen Botschaften. 

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Nach dem Tod von B-Movie-Legende und Actionstar Chuck Norris trauern zahlreiche Weggefährten und Hollywood-Kollegen um den Schauspieler. Norris war Donnerstag im Alter von 86 Jahren verstorben.

US-Actionstar Chuck Norris ist tot. Der 86-Jährige war kurz nach seinem Geburtstag am 10. März ...
US-Actionstar Chuck Norris ist tot. Der 86-Jährige war kurz nach seinem Geburtstag am 10. März in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Seine Familie gab seinen Tod via Instagram bekannt(Bild: EPA/TAMAS KOVACS)

„Er war durch und durch ein Amerikaner“
„Ich habe die Zusammenarbeit mit Chuck sehr genossen. Er war durch und durch ein Amerikaner. Ein großartiger Mann, und mein tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie“, schrieb Sylvester Stallone zu einem Foto von den gemeinsamen Dreharbeiten zu „The Expendables 2″ bei Instagram.

„Er war mein großes Vorbild“
Auch 80er-Jahre-Actionstar Dolph Lundgren erinnerte in sozialen Medien an seinen Kollegen: „Chuck Norris ist der Größte. Schon als junger Kampfsportler und später beim Film war er mein großes Vorbild. Jemand, der Respekt, Demut und Stärke verkörperte – Eigenschaften, die einen Mann ausmachen. Wir werden dich vermissen, mein Freund.“

„Wir kannten uns schon seit meinen Anfängen, und ich habe den Menschen, der er war, immer respektiert“, schrieb der belgische Kampfsportler und Schauspieler Jean-Claude van Damme auf Instagram.

„Ein großartiger Freund Israels“
Doch nicht nur Hollywood trauert. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu postete ein Foto mit Norris auf X, dazu schrieb er: „Sara und ich sind tief betroffen vom Tod von Chuck Norris, einem großartigen Freund Israels und einem engen persönlichen Freund. Chuck brachte die Kampfkunst und seine herzliche Art Millionen von Menschen weltweit näher.“

„Tiefes Mitgefühl für Familie, Freunde und Fans der Legende Chuck Norris. Ruhe in Frieden, Walker, Texas Ranger“, schrieb der frühere American-Football-Star Robin Griffin III bei X.

Und auch in Kultautor Stephen King hatte die Action-Legende einen Fan, bei X postete er mehrere Chuck-Norris-Witze und twitterte schließlich: „Ganz ehrlich, ich fand ihn großartig.“ Norris‘ Film „Das stumme Ungeheuer“ habe ihm und seinen Söhnen einen Riesenschrecken eingejagt.

„Er verkörperte Härte, Entschlossenheit und Patriotismus“
„Texas hat eine Legende verloren“, schrieb der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbot, auf X. „Ganz Texas trauert um Chuck Norris. Er war nicht nur ein Kampfsport-Champion, eine Action-Ikone und der einzigartige Walker, Texas Ranger. Er hat auch Generationen von Konservativen begeistert und ihnen die Leidenschaft und Stimme gegeben, für die Prinzipien zu kämpfen, die Amerika zur großartigsten Nation der Welt machen. Er verkörperte die Härte, die Entschlossenheit und den Patriotismus, die Texas so einzigartig machen.“

Seine Familie bestätigte den Tod in einer Erklärung auf Instagram. Darin heißt es, man teile „mit schweren Herzen“ das plötzliche Ableben, die genauen Umstände sollten privat bleiben. Norris sei im Kreis seiner Familie friedlich gestorben.

Emotionales Statement auf Instagram
Für die Öffentlichkeit sei er „Kampfkünstler, Schauspieler und ein Symbol der Stärke“ gewesen, für seine Angehörigen jedoch „ein hingebungsvoller Ehemann, ein liebevoller Vater und Großvater […] und das Herz unserer Familie“. Weiter heißt es, Norris habe mit Glauben, Zielstrebigkeit und großer Hingabe gelebt und Millionen Menschen weltweit inspiriert.

Man sei dankbar für sein Leben und die gemeinsame Zeit, ebenso für die Unterstützung seiner Fans, die für ihn „nicht nur Fans, sondern Freunde“ gewesen seien. Zugleich bat die Familie um Privatsphäre während der Trauerzeit.

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Chuck Norris spielte in Dutzenden Filmen mit, darunter „Missing in Action“, „Delta Force“ und „Sidekicks“. Berühmt geworden war er im deutschsprachigen Raum insbesondere durch seine Dauerrolle als Gesetzeshüter Cordell Walker in der TV-Serie „Walker, Texas Ranger“.

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