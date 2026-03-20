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Trauer um Action-Star

Leider kein Witz: Chuck Norris mit 86 gestorben

Stars & Society
20.03.2026 15:04
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Filmwelt verliert eine ihrer prägendsten Action-Ikonen: Chuck Norris ist tot. Der legendäre Martial-Arts-Kämpfer und Schauspieler, bekannt aus zahlreichen Actionfilmen und TV-Auftritten, starb im Alter von 86 Jahren.

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Wie das US-Portal TMZ berichtet, starb Norris am Donnerstagmorgen auf Hawaii. Seine Familie bestätigte den Tod in einer Erklärung. Darin heißt es, man teile „mit schwerem Herzen“ das plötzliche Ableben. Die genauen Umstände sollen privat bleiben, Norris sei jedoch im Kreis seiner Familie friedlich gestorben.

Mit Roundhouse-Kick zur Filmlegende
Norris wurde vor allem durch seine Martial-Arts- und Actionrollen in den 1980er-Jahren berühmt, darunter Filme wie The Delta Force und Missing in Action. In den 1990er-Jahren erlangte er zusätzliche Popularität als Texas Ranger Cordell Walker in der TV-Serie Walker, Texas Ranger.

„Der Sensenmann fürchtet sich vor dem Tag, an dem Chuck Norris bei ihm vor der Tür steht“, ...
„Der Sensenmann fürchtet sich vor dem Tag, an dem Chuck Norris bei ihm vor der Tür steht“, lautete ein bekannter Witz über den legendären Action-Star.(Bild: AFP/Jason Merritt)

In den vergangenen Jahrzehnten hatte sich Norris weitgehend aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, übernahm aber noch vereinzelt kleinere Rollen – etwa in The Expendables 2. Abseits der Leinwand blieb er dennoch präsent: In sozialen Netzwerken kursierten weiterhin unzählige Memes über seine legendäre Unbesiegbarkeit.

Besaß mehrere schwarze Gürtel
Der gebürtige US-Amerikaner, 1940 im Bundesstaat Oklahoma geboren, diente zwischen 1958 und 1962 in der US-Luftwaffe. Er besaß schwarze Gürtel in mehreren Kampfsportarten und erhielt bereits 1989 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. 2010 wurde er zudem offiziell zum Texas Ranger ernannt.

Bis zuletzt kämpferisch – und humorvoll
Privat musste Norris zuletzt mehrere Schicksalsschläge verkraften: Seine Mutter starb 2024, seine erste Ehefrau Dianne Holechek im Dezember. Insgesamt war er zweimal verheiratet und hinterlässt fünf Kinder, darunter den Schauspieler Mike Norris und den Rennfahrer Eric Norris.

Noch wenige Tage vor seinem Tod hatte sich Norris am 10. März – seinem 86. Geburtstag – in einem Social-Media-Posting kämpferisch gezeigt. Darin war er bei einer Kampfszene zu sehen und schrieb dazu: „Ich altere nicht … ich levele auf.“

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