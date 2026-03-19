Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Spital eingeliefert

Sorge um Hollywood-Legende Chuck Norris (86)

Society International
19.03.2026 17:28
Chuck Norris
Chuck Norris(Bild: AFP/Jason Merritt)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sorge um Hollywood-Legende Chuck Norris: Der 86-Jährige wurde auf Hawaii in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ursache ist noch unklar. 

0 Kommentare

Bisher sei nicht bekannt, warum Norris ins Krankenhaus musste. Er sei laut dem Promi-Portal „TMZ“ aber bereits wieder bester Laune und mache Witze. Am Mittwoch habe er noch auf einer Insel trainiert.

Video beim Sparring mit Trainer veröffentlicht
Die Kampfsportlegende feierte erst am 10. März seinen 86. Geburtstag. Den Anlass nutzte der Actionheld, um ein Video in den sozialen Medien zu veröffentlichen, das ihn beim Sparring mit einem Trainer zeigt.

Filmgegner von Bruce Lee
Größere Berühmtheit erlangte er als Filmgegner von Bruce Lee in „Die Todeskralle schlägt wieder zu“ (1972) sowie durch die dreiteilige Kinofilmreihe „Missing in Action“ (1984 – 1988), den Actionfilm „Delta Force“ (1986) und die Fernsehserie „Walker, Texas Ranger“ (1993 – 2001), als deren ausführender Produzent er auch agierte. Nachdem er seit 2004 nicht mehr im Kino zu sehen war, feierte er 2012 im Film „The Expendables 2“ ein Comeback.

Seit 2005 sind die Chuck Norris Facts als Internetmeme im Umlauf, die auf seine martialischen Filmrollen und seine Kampfkünste humoristisch anspielen.

Mit 61 noch einmal Vater geworden
Mit 61 Jahren wurde Chuck Norris noch einmal Vater – und das gleich doppelt. Seine Frau brachte 2001 Zwillinge (Dakota und Danilee) zur Welt, die mittlerweile 25 Jahre alt sind. Hinundwieder gewährt Chuck Norris Einblicke in sein Familienleben. Im vergangenen Sommer veröffentlichte der Schauspieler ein Foto von sich mit seiner Frau und den zwei gemeinsamen Kindern. Dazu schrieb er: „Ich trainiere und genieße die schöne Zeit mit meiner Familie an den wunderschönen Stränden von Kauai. Ich bin dankbar für diese kostbaren Momente.“

Chuck Norris hatte eine Affäre
Dakota und Danilee sind jedoch nicht die einzigen Kinder von Chuck Norris. Aus seiner ersten Ehe mit Dianne Holechek gehen die Söhne Eric (60) und Mike (63) hervor. Dazwischen, 1964, wurde Chuck Norris ebenfalls Vater – ohne dass er davon wusste. Denn der Kampfsportler hatte eine Affäre. Erst 26 Jahre später erfuhr Chuck Norris von seiner Tochter Dina. Die heute 61-Jährige gehört mittlerweile zur Familie.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
19.03.2026 17:28
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Chuck Norris
HollywoodHawaii
Krankenhaus
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
170.097 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
158.940 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
133.137 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2433 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1780 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1718 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal. Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der großen ...
Mehr Society International
In Spital eingeliefert
Sorge um Hollywood-Legende Chuck Norris (86)
Heiße Strandszenen
„Baywatch“-Star Nader trotzt den Kritikern in L.A.
Kreative Abwehr
Doja Cat macht sich oft „mit Absicht hässlich“
Mit „Voilà“ in Sanremo
Lamborghini-Erbin moderiert italienische ESC-Show
Virtuell vergewaltigt
Collien Fernandes zeigt Ex Christian Ulmen an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf