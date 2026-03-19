Sorge um Hollywood-Legende Chuck Norris (86)

Sorge um Hollywood-Legende Chuck Norris: Der 86-Jährige wurde auf Hawaii in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ursache ist noch unklar.
Bisher sei nicht bekannt, warum Norris ins Krankenhaus musste. Er sei laut dem Promi-Portal „TMZ“ aber bereits wieder bester Laune und mache Witze. Am Mittwoch habe er noch auf einer Insel trainiert.
Video beim Sparring mit Trainer veröffentlicht
Die Kampfsportlegende feierte erst am 10. März seinen 86. Geburtstag. Den Anlass nutzte der Actionheld, um ein Video in den sozialen Medien zu veröffentlichen, das ihn beim Sparring mit einem Trainer zeigt.
Filmgegner von Bruce Lee
Größere Berühmtheit erlangte er als Filmgegner von Bruce Lee in „Die Todeskralle schlägt wieder zu“ (1972) sowie durch die dreiteilige Kinofilmreihe „Missing in Action“ (1984 – 1988), den Actionfilm „Delta Force“ (1986) und die Fernsehserie „Walker, Texas Ranger“ (1993 – 2001), als deren ausführender Produzent er auch agierte. Nachdem er seit 2004 nicht mehr im Kino zu sehen war, feierte er 2012 im Film „The Expendables 2“ ein Comeback.
Seit 2005 sind die Chuck Norris Facts als Internetmeme im Umlauf, die auf seine martialischen Filmrollen und seine Kampfkünste humoristisch anspielen.
Mit 61 noch einmal Vater geworden
Mit 61 Jahren wurde Chuck Norris noch einmal Vater – und das gleich doppelt. Seine Frau brachte 2001 Zwillinge (Dakota und Danilee) zur Welt, die mittlerweile 25 Jahre alt sind. Hinundwieder gewährt Chuck Norris Einblicke in sein Familienleben. Im vergangenen Sommer veröffentlichte der Schauspieler ein Foto von sich mit seiner Frau und den zwei gemeinsamen Kindern. Dazu schrieb er: „Ich trainiere und genieße die schöne Zeit mit meiner Familie an den wunderschönen Stränden von Kauai. Ich bin dankbar für diese kostbaren Momente.“
Chuck Norris hatte eine Affäre
Dakota und Danilee sind jedoch nicht die einzigen Kinder von Chuck Norris. Aus seiner ersten Ehe mit Dianne Holechek gehen die Söhne Eric (60) und Mike (63) hervor. Dazwischen, 1964, wurde Chuck Norris ebenfalls Vater – ohne dass er davon wusste. Denn der Kampfsportler hatte eine Affäre. Erst 26 Jahre später erfuhr Chuck Norris von seiner Tochter Dina. Die heute 61-Jährige gehört mittlerweile zur Familie.
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