Sorge um Hollywood-Legende Chuck Norris (86)

Mit 61 noch einmal Vater geworden

Mit 61 Jahren wurde Chuck Norris noch einmal Vater – und das gleich doppelt. Seine Frau brachte 2001 Zwillinge (Dakota und Danilee) zur Welt, die mittlerweile 25 Jahre alt sind. Hinundwieder gewährt Chuck Norris Einblicke in sein Familienleben. Im vergangenen Sommer veröffentlichte der Schauspieler ein Foto von sich mit seiner Frau und den zwei gemeinsamen Kindern. Dazu schrieb er: „Ich trainiere und genieße die schöne Zeit mit meiner Familie an den wunderschönen Stränden von Kauai. Ich bin dankbar für diese kostbaren Momente.“