Diese Witze machen Chuck Norris unsterblich!

Welchen Chuck-Norris-Witz haben Sie am liebsten? Welcher zeichnet ihn Ihrer Meinung am meisten aus? In welcher Rolle haben Sie den Actionstar und Kampfsportlegende am besten gefunden? Und was machte den Schauspieler für Sie aus und besonders?

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