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Welcher ist der beste?

Diese Witze machen Chuck Norris unsterblich!

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20.03.2026 15:29
US-Actionstar und Kampfsportlegende Chuck Norris wurde 86 Jahre alt.
US-Actionstar und Kampfsportlegende Chuck Norris wurde 86 Jahre alt.(Bild: AFP/PIERRE VERDY)
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Von Community

Der beliebte Martial-Arts- und Actionheld Chuck Norris ist tot. Der US-Amerikaner beherrschte selbst verschiedenste Kampfsportarten und wurde für Generationen zum Synonym einer unschlagbaren „Kampfmaschine“. Mit diesem Image inspirierte Norris zahlreiche Witze, die ihn zur unsterblichen Ikone machten. Welchen Chuck-Norris-Witz haben Sie am liebsten?

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„Wenn Chuck Norris ins Wasser fällt, wird er nicht nass. Das Wasser wird Chuck Norris.“ Solche und ähnliche Witze, die auf Chuck Norris Stärke und Macht anspielen, zeigen die enorme Beliebtheit des verstorbenen Actionstars und werden sein Vermächtnis noch lange aufrechterhalten.

Wir haben Ihnen noch ein paar besondere Beispiele herausgesucht: 

Zitat Icon

Wenn Chuck Norris Liegestütze macht, drückt er nicht sich selbst hoch – er drückt die Erde runter.

Zitat Icon

Der Tod hatte einmal eine Nahtoderfahrung – mit Chuck Norris.

Zitat Icon

Chuck Norris braucht kein WLAN. Er ist direkt mit dem Internet verbunden.

Welchen Chuck-Norris-Witz haben Sie am liebsten? Welcher zeichnet ihn Ihrer Meinung am meisten aus? In welcher Rolle haben Sie den Actionstar und Kampfsportlegende am besten gefunden? Und was machte den Schauspieler für Sie aus und besonders?

Wir freuen uns auf Ihre Wortmeldung in den Kommentaren!

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