1986: „Die Welt steht auf kan Fall mehr lang“

„Die Welt steht auf kan Fall mehr lang“, heißt es schon in Nestroys „Lumpazivagabundus“, uraufgeführt 1833. Aber sie stand noch sehr lange. Nach 1986 noch einmal 40 Jahre bis zum heutigen Tag. Krisen und Kriege, Triumphe und Niederlagen. Sie sind allgegenwärtig und zeitlos. Wie richtig gute Fernsehunterhaltung.