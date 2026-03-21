1986: „Die Welt steht auf kan Fall mehr lang“

Die ORF-Kultserie „Braunschlag“ mit Palfrader, Ofczarek, Proll und Hofstätter kehrt an diesem Wochenende zurück und katapultiert das Fernsehpublikum ins Jahr 1986.
Heute vor 40 Jahren wurde Falcos „Amadeus“ die Nummer 1 in den USA, „Schneckerl“ Prohaska Fußballer des Jahres, im Patschenkino lief „Miami Vice“ und der junge Prinz Andrew feierte Verlobung mit Sarah Ferguson.
Politisch war 1986 das Jahr der Waldheim-Affäre, des Noricum-Skandals, der Grün-Bewegung und Bleifrei-Revolution. Über der Antarktis war das Ozonloch entdeckt worden, Bei der Explosion der US-Raumfähre Challenger kamen sieben Besatzungsmitglieder ums Leben, fünf Männer, zwei Frauen.
Und weil der Mensch dazu neigt zu glauben, die momentanen Herausforderungen seien besonders groß, die Krisen besonders schwer, die Regierung besonders hilflos: Auch vor 40 Jahren war das schon so.
Tschernobyl weckte am 28. April 1986 die Angst vor einer weltweiten atomaren Katastrophe. Die US-Flotte eröffnete im Mittelmeer das Raketenfeuer auf libysche Kriegsschiffe, Revolutionsführer Gadafi drohte mit einer nie dagewesenen Terrorwelle. Der Iran-Irak-Krieg dauerte an.
„Die Welt steht auf kan Fall mehr lang“, heißt es schon in Nestroys „Lumpazivagabundus“, uraufgeführt 1833. Aber sie stand noch sehr lange. Nach 1986 noch einmal 40 Jahre bis zum heutigen Tag. Krisen und Kriege, Triumphe und Niederlagen. Sie sind allgegenwärtig und zeitlos. Wie richtig gute Fernsehunterhaltung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.