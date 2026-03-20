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„Krone“-Kommentar

Wie viel ist ihnen die Freiheit der Töchter wert?

Kolumnen
20.03.2026 08:00
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Susanne Wiesinger
Von Susanne Wiesinger
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Das Bild der iranischen Fußallerinnen will mir nicht aus dem Kopf gehen. Das gesamte Team stand während der Hymne schweigend und mit ernsten Gesichtern auf dem Spielfeld. Wahrscheinlich war jeder dieser Frauen bereits zu dem Zeitpunkt klar: Mein Verhalten hat Konsequenzen. Auch mir kam dieser Gedanke, daher der erste Impuls: „Irgendein Land muss den Spielerinnen sofort Asyl gewähren. Wer, wenn nicht iranische Frauen, die offen gegen das Mullah-Regime protestieren, hätte mehr Anrecht darauf?“

Leider funktioniert die Welt meist nicht so, wie ich es mir wünsche. Letztendlich war es Australien, aber nur zwei Spielerinnen blieben dort. Was mit den anderen Frauen und ihren Familienangehörigen jetzt im Iran passiert, werden wir wohl nicht erfahren.

Durch meine Arbeit habe ich ständig Kontakt zu Menschen, die aus autoritär regierten und streng islamischen Ländern geflohen sind. Früher, als ich kaum Familien aus Syrien, Afghanistan oder Somalia kannte, dachte ich: „Wer hier lebt, möchte seinen Kindern, vor allem den Töchtern, ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen.“ Jahre später stelle ich fest: Zu wenigen, die hierher geflüchtet sind, scheint die persönliche Freiheit ihrer Töchter wichtig zu sein. Manche verachten diese Freiheiten und wollen sie einschränken. „Bei uns tragen Mädchen Kopftuch und lange Röcke“, erklärte mir erst kürzlich wieder eine Schülerin.

In Österreich nicht! Und im Iran riskieren Frauen sogar ihr Leben, wenn sie ihr Kopftuch ablegen.

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