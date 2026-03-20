Wie viel ist ihnen die Freiheit der Töchter wert?

Durch meine Arbeit habe ich ständig Kontakt zu Menschen, die aus autoritär regierten und streng islamischen Ländern geflohen sind. Früher, als ich kaum Familien aus Syrien, Afghanistan oder Somalia kannte, dachte ich: „Wer hier lebt, möchte seinen Kindern, vor allem den Töchtern, ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen.“ Jahre später stelle ich fest: Zu wenigen, die hierher geflüchtet sind, scheint die persönliche Freiheit ihrer Töchter wichtig zu sein. Manche verachten diese Freiheiten und wollen sie einschränken. „Bei uns tragen Mädchen Kopftuch und lange Röcke“, erklärte mir erst kürzlich wieder eine Schülerin.