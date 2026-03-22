Mord, Betrug und Lügen unter besten Freundinnen

Zu Beginn ist die achtteilige Hochglanz-Thrillerserie auch sehr unterhaltsam, zeichnet die Figuren rasch und klar, baut Spannung auf und kann sogar mit dem einen oder anderen Twist wirklich überraschen. Die Mörderjagd vom Sofa aus macht Spaß. Doch spätestens ab der zweiten Hälfte der Serie beginnen sich die Figuren immer unglaubwürdiger zu verhalten und die Frustration beim Zuschauer steigt. Aus den gefinkelt eingefädelten Wendungen werden Holzhammer-Schockmomente ohne Logik dahinter. Die Kindheits-Geschichten der Protagonisten interessieren zu dem Zeitpunkt nicht mehr und es wird schwerer, Joel Kinnamans übertriebene Darstellung des Witwers Robert auszuhalten.