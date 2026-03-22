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„Imperfect Women“

Mord, Betrug und Lügen unter besten Freundinnen

Unterhaltung
22.03.2026 08:00
Nancy und ihr Ehemann Robert leben ein genauso scheinbar perfektes Leben wie ihre Freundinnen ...
Nancy und ihr Ehemann Robert leben ein genauso scheinbar perfektes Leben wie ihre Freundinnen Eleanor und Mary. Dann verändert eine Gewalttat alles.(Bild: AppleTV+)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Die neue, gut besetzte Thrillerserie „Imperfect Women“ auf AppleTV+ fängt stark an, verheddert sich dann aber in der eigenen Sensationslust. Lesen Sie hier die ganze „Krone“-Kritik.

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Der Cast ist schon einmal top: „Scandal“-Star Kerry Washington, „A Handmaid’s Tale“-Hauptdarstellerin Elisabeth Moss und Kate Mara aus „House of Cards“ spielen in „Imperfect Women“ auf AppleTV+ drei beste Freundinnen. Deren perfektes Leben in der High Society in Los Angeles pulverisiert wird, als eine von ihnen ermordet aufgefunden wird und nicht nur die Frauen, sondern auch ihre Männer rasch unter Verdacht geraten.

Zu Beginn ist die achtteilige Hochglanz-Thrillerserie auch sehr unterhaltsam, zeichnet die Figuren rasch und klar, baut Spannung auf und kann sogar mit dem einen oder anderen Twist wirklich überraschen. Die Mörderjagd vom Sofa aus macht Spaß. Doch spätestens ab der zweiten Hälfte der Serie beginnen sich die Figuren immer unglaubwürdiger zu verhalten und die Frustration beim Zuschauer steigt. Aus den gefinkelt eingefädelten Wendungen werden Holzhammer-Schockmomente ohne Logik dahinter. Die Kindheits-Geschichten der Protagonisten interessieren zu dem Zeitpunkt nicht mehr und es wird schwerer, Joel Kinnamans übertriebene Darstellung des Witwers Robert auszuhalten.

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Eine Serie wie Fast Food: Am Anfang köstlich und man ist gierig nach mehr, am Ende bleibt ein schaler Nachgeschmack. Aber hin und wieder ist das auch in Ordnung.

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