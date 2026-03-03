Heated Rivalry: Queere Serie bleibt Streaming-Hit

Die queere Eishockey-Romanze „Heated Rivalry“ hat das Internet im Sturm erobert und begeistert Millionen Menschen. Der Hype um die kanadische HBO-Serie reißt nicht ab und zieht vor allem ein weibliches Publikum in ihren Bann. Ein Ex-Profi wurde von der Serie so bewegt, dass er sich entschloss, sein Coming-out zu wagen.
„I‘m coming to the cottage“ („Ich komme zum Cottage“, Anm.) – wer die letzte Folge bereits gesehen hat, weiß, wovon die Rede ist. Die Romanze von Ilya Rozanov und Shane Hollander schlägt seit Wochen in den sozialen Medien Wellen. Den Höhepunkt bildet die sogenannte „Cottage-Folge“, die am 13. März auch im deutschsprachigen Raum zu sehen sein wird.
In den USA und vielen anderen Ländern avancierte der Serien-Hit bereits Ende Dezember bis Anfang Jänner zu einem großen Erfolg. Die Serie basiert auf der Bestseller-Romanreihe Game Changers der kanadischen Autorin Rachel Reid und wurde als Low-Budget-Produktion von Jacob Tierney entwickelt und in nur 37 Tagen in Kanada gedreht. Eine zweite Staffel wurde bereits im Dezember zugesagt.
Doch worum geht's? Auf dem Eis sind Hollander und Rozanov erbitterte Rivalen. Sie sind Hockey-Profis, zwei der prominentesten Gesichter der fiktiven Major Hockey League und Teamkapitäne der Mannschaften von Boston und Montreal. Doch was niemand wissen darf: Heimlich treffen sich die beiden Star-Athleten über Jahre für Sex, wenn sie in der gleichen Stadt sind – vor allem, wenn ihre Teams gegeneinander spielen.
Das große Tabu im Sport
Doch hinter der fiktiven Geschichte steckt bittere Realität: Der Spitzensport ist auch im Jahr 2026 noch stark von Queerfeindlichkeit geprägt. Aus Angst vor Hass führen viele Sportler jahrelang ein Doppelleben, statt offen zu ihrer Sexualität zu stehen. Bis heute gibt es kaum einen aktiven Spitzensportler, der sich als homosexuell geoutet hat.
Doch immerhin einer fand den Mut, wenn auch erst nach seiner aktiven Karriere: Der 40-jährige, ehemalige Eishockeyspieler Jesse Kortuem aus Minnesota. Der Serien-Hit berührte ihn laut eigenen Angaben so sehr, dass er beschloss, sich zu outen. „Nach Jahren der Zurückgezogenheit breche ich mein Schweigen, um meine Reise zu teilen, die in der Eishalle von Minnesota begann“, so der Ex-Spieler. Seine Geschichte handele vom „Leben als nicht-geouteter Sportler“ und dem Kampf, „zwei Identitäten miteinander in Einklang“ zu bringen, so der Sportler auf Instagram. Im Hinblick auf die Erfolgs-Serie sagte er, er hätte nie gedacht, dass aus einem so maskulinen Sport etwas derart „Positives und Liebenswertes“ entstehen könne.
Jesse Kortuem erhielt viel Zuspruch und Anteilnahme nach seinem Outing:
Riesige Anteilnahme: „Du verdienst Sonnenschein!“
In den sozialen Medien fiel die Anteilnahme groß aus. Viele Menschen dankten Kortuem und zeigten ihre Unterstützung. „Danke, dass du das geteilt hast. Das wird noch mehr Menschen inspirieren!“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer Fan kommentiert: „Wir lieben dich! Du verdienst all den Sonnenschein!“
Die Hauptdarsteller Hudson Williams (24) aus Kanada als Shane Hollander und Connor Storrie (25) als Ilya Rozanov aus den USA sind durch die Serie quasi über Nacht zu Superstars geworden. Sogar Promis wie Pedro Pascal (50), Andy Cohen (57) und Oprah Winfrey (71) zählen zu den Fans der Serie. In Interviews erklären die beiden, warum die Serie vor allem Frauen fesselt: Sie sei stark auf den weiblichen Blick ausgerichtet. Anders als in üblichen heterosexuellen Liebesfilmen zeigt „Heated Rivalry“ keine emotional verschlossenen Männer, die erst „geknackt“ werden müssen. Stattdessen präsentiere die Serie eine „zugängliche Form der Männlichkeit“, so Storrie.
