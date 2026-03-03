Heated Rivalry: Queere Serie bleibt Streaming-Hit

Doch immerhin einer fand den Mut, wenn auch erst nach seiner aktiven Karriere: Der 40-jährige, ehemalige Eishockeyspieler Jesse Kortuem aus Minnesota. Der Serien-Hit berührte ihn laut eigenen Angaben so sehr, dass er beschloss, sich zu outen. „Nach Jahren der Zurückgezogenheit breche ich mein Schweigen, um meine Reise zu teilen, die in der Eishalle von Minnesota begann“, so der Ex-Spieler. Seine Geschichte handele vom „Leben als nicht-geouteter Sportler“ und dem Kampf, „zwei Identitäten miteinander in Einklang“ zu bringen, so der Sportler auf Instagram. Im Hinblick auf die Erfolgs-Serie sagte er, er hätte nie gedacht, dass aus einem so maskulinen Sport etwas derart „Positives und Liebenswertes“ entstehen könne.