Kärntner Originale sollen viele Urlauber anziehen

Authentische Geschichten statt inszenierte Bilder

„Unsere Gäste suchen mehr denn je nach authentischen Erlebnissen. Unsere Originale leben in ihrer Heimat mit Begeisterung. Sie zeigen, was Kärnten ausmacht – Gelassenheit, südliche Lebensfreude und Genuss“, so Ehrenbrandtner. Ganz nach dem Motto: Mache, was du liebst. Gemeinsam zeigen die Originale, wie vielfältig das Lebensgefühl in Kärnten ist und wie eng Natur, Kultur und Lebensfreude miteinander verbunden sind. Jede und jeder von ihnen nimmt die Gäste mit in seine persönliche Welt – zu Lieblingsplätzen, Leidenschaften und Momenten, in denen sie ganz bei sich selbst sind.