Kärntner Originale sollen viele Urlauber anziehen

Kärnten braucht viele neue Gäste, eine große Rolle spielt das neue Tourismusgesetz, das am Donnerstag beschlossen wurde. Die Kärnten Werbung setzt heuer erstmals auf sechs Kärntner Originale als Turbo. Sie wurden am Freitag präsentiert.
Der Tourismus ist Kärnten ist gefordert, trotz der tollen Kulisse und den vielen Seen war man im Vorjahr Letzter der Bundesländerstatistik. Auch mit dem neuen Tourismusgesetz soll die Kurve wieder nach oben gehen. Die Kärnten-Werbung baut heuer auf sechs Kärntner Originale.
„Wir rücken echte Menschen und ihre Geschichten in den Mittelpunkt“, sagt Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner. 500 Nominierungen gingen ein, sechs machten das Rennen.
Die Gesichter der Kampagne:
Gerhard Fischer (73) aus Treffling, Besitzer einer Flugschule, leidenschaftlicher Opa, sportlich, freiheitsliebend, schlagfertig.1974 war er einer der ersten Paragliding-Piloten Österreichs und einer der ersten Fluglehrer im Land. Der Ex-Kanute war viel auf der Welt unterwegs.
Kärnten wurde schlecht verkauft. Wir haben noch vier Jahreszeiten, das Wasser kann man trinken, wir haben das beste Klima. Und Kärnten ist im Vergleich günstig.
Gerhard Fischer, Kärntner Original
Sigrid Krauland (47) aus Gösselsdorf. „Ich umgebe mich mit Menschen, die sich wie ein Sonnenschein anfühlen“, lächelt Krauland. Die biomedizinische Analytikerin, Mama und Triathletin steht auf Herzlichkeit, das positive Miteinander und die Hilfsbereitschaft. „Man weiß gar nicht, wie schön es bei uns ist.“
Mathias Ortner (37) aus Klagenfurt. Der Gründer und Sänger von „Matakustix“ verkörpert die südliche Lebensfreude und die beliebte „lei-lossn“-Mentalität. Verkörpert den Kärntner-Vibe, gibt dies auch in Form seiner Lieder wieder und inspiriert und begeistert damit andere.
Anna Truppe (26) aus Altfinkenstein, die Studentin arbeitet im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb mit. Sie schafft den Spagat zwischen Leben am Bauernhof und Kommunikationstalent in der modernen, schnelllebigen Welt.„Junge Leute wurden mit Social-Media groß. Dennoch wird Ehrlichkeit immer wichtiger. Junge Menschen wollen etwas erleben. Das geht in Kärnten perfekt.“
Marko Ogris (33) ist ein Gastronom aus Ludmannsdorf, führt sein Gasthaus als Ort der Gastfreundschaft. „Italien ist fast schon zu heiß. Vor allem wenn man mit der Familie Urlaub macht, sucht man nur noch schattige Plätze. Kärnten ist besser. Für mich ist Kärnten gleichbedeutend mit Essen. Der Wein hat sich im südlichsten Bundesland enorm entwickelt.“
Alexandra Lanner (30) aus Reifnitz. Hat eine große Liebe zum Detail. Die Fotografin und Lehrerin teilt die schönsten Seiten von Kärnten in den sozialen Netzwerken.
Authentische Geschichten statt inszenierte Bilder
„Unsere Gäste suchen mehr denn je nach authentischen Erlebnissen. Unsere Originale leben in ihrer Heimat mit Begeisterung. Sie zeigen, was Kärnten ausmacht – Gelassenheit, südliche Lebensfreude und Genuss“, so Ehrenbrandtner. Ganz nach dem Motto: Mache, was du liebst. Gemeinsam zeigen die Originale, wie vielfältig das Lebensgefühl in Kärnten ist und wie eng Natur, Kultur und Lebensfreude miteinander verbunden sind. Jede und jeder von ihnen nimmt die Gäste mit in seine persönliche Welt – zu Lieblingsplätzen, Leidenschaften und Momenten, in denen sie ganz bei sich selbst sind.
Rush-Hour auf dem Rad und Anti-Stress-Therapie im Urlaub
Ihre Geschichten werden über zahlreiche Kanäle erzählt. Von TV-Sports, bis zu Social-Media und Online-Content. Persönlich buchen kann man die Originale nicht. Dafür werden auch Influencer geholt, die ihre Botschaften übertragen.
Rush-Hour auf dem Rad, Anti-Stress-Therapie, Freiluftkino und ein gutes Essen sind im Urlaub immer wichtiger. Die Kärntner Originale verraten ihre Lieblingsplätze. Die Kampagne lädt Gäste dazu ein, Kärnten nicht nur zu besuchen, sondern das Lebensgefühl selbst zu erleben.
Die Touristen buchen mittlerweile oft erst 31 Tage vor Urlaubsantritt. Diese Chance will Kärnten ergreifen. Inhalte in sozialen Medien, Influencer-Kooperationen sowie Beiträge auf kaernten.at/originale geben Einblicke in die Geheimtipps der Kärntner Originale.
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