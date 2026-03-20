„Dieser Sturz war schon ein Knackpunkt für mich“

„Prinzipiell war es ja eine der besten Saisonen meiner Karriere“, sagt Ländle-Skispringer Niklas Bachlinger, um im nächsten Moment zu relativieren. „Gleichzeitig war es aber eine der schwierigsten.“ Gestartet war der 24-Jährige sensationell. Nach der Rückkehr in den ÖSV-Kader trumpfte er im Grand Prix – der höchsten Kategorie im Sommer – auf, landete zwei Siege und beendete die Gesamtwertung als Dritter. „Zu dem Zeitpunkt ging mir alles leicht von der Hand und hat Spaß gemacht.“