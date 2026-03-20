„Dieser Sturz war schon ein Knackpunkt für mich“

Im Sommer sprang er lange Zeit um den ersten Grand Prix-Gesamtsieg eines ÖSV-Adlers seit Thomas Morgenstern mit und die Hoffnung war groß, dass er die Topform in den Olympiawinter mitnehmen kann. Doch dann wurde Niklas Bachlinger Mitte November von einem Sturz in Bischofshofen aus der Bahn geworfen. Jetzt zieht er Bilanz.
„Prinzipiell war es ja eine der besten Saisonen meiner Karriere“, sagt Ländle-Skispringer Niklas Bachlinger, um im nächsten Moment zu relativieren. „Gleichzeitig war es aber eine der schwierigsten.“ Gestartet war der 24-Jährige sensationell. Nach der Rückkehr in den ÖSV-Kader trumpfte er im Grand Prix – der höchsten Kategorie im Sommer – auf, landete zwei Siege und beendete die Gesamtwertung als Dritter. „Zu dem Zeitpunkt ging mir alles leicht von der Hand und hat Spaß gemacht.“
Negativspirale nach Top-Sommer
Bis zu einem Sturz mit neuem Material Mitte November in Bischofshofen. „Da war dann das Vertrauen ein wenig weg“, erinnert sich der Schoppernauer. „Danach bin ich eine Negativspirale gekommen.“ Aus der er sich bei der Vierschanzentournee in Innsbruck und Bischofshofen mit zwei geschafften Qualis und einem zweiten Platz beim Conticup in Sapporo (Jap) wenig später zumindest kurzfristig befreien konnte.
Kaderentscheidung steht an
Wie es genau weitergeht, ist derzeit noch offen. „Die Grand Prix-Resultate haben auf einen Kaderplatz keine Auswirkungen“, weiß Bachlinger, der aber unabhängig von der Kader-Entscheidung weiterspringen wird. „Natürlich ist es einfacher mit Kaderstatus. Es geht im Zweifel aber auch ohne.“
Oberösterreich statt Strandurlaub
Den Aufbau für die neue Saison hat der Junioren-Weltmeister von 2021 bereits gestartet. Allerdings wurde die Urlaubsplanung durch den Kreuzbandriss von Freundin Pia Hauzenberger – sie gewann erst vor wenigen Tagen bei der Junioren-WM der Alpinen in Norwegen zwei Bronzemedaillen – beim Abfahrtstraining für das Europacupfinale in Saalbach durcheinandergewirbelt. „Statt zwei Wochen ans Meer zu fliegen, werde ich sie eben in Oberösterreich pflegen“, verspricht Niklas.
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