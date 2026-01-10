Bachlinger ließ den Olympiasieger alt aussehen

Und drehte dort dann gewaltig auf. Mit einem Satz auf 131 Meter- der deutlichen Bestweite im zweiten Durchgang – kletterte der Ländle-Adler bis auf den zweiten Platz (220,1 Punkte). Geschlagen geben musste er sich nur dem Japaner Keiichi Sato (224,6), der mit 126,5 Metern im Finale am zweitweitesten segelte. Den vierfachen Olympiasieger Simon Amann, der als Vierter das Podest knapp verpasste, ließ Bachlinger dagegen richtig alt aussehen. „Mit dem ersten Springen bin ich sehr zufrieden“, freute sich der Bregenzerwälder, „und im zweiten Bewerb will ich noch zwei lockere Sprünge runterbringen.“