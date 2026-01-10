Bachlinger ließ den Olympiasieger alt aussehen

Beim ersten von zwei Conti-Cup-Springen im japanischen Sapporo steigerte sich Ländle-Adler Niklas Bachlinger im Finale gewaltig und kletterte bis auf den zweiten Platz. Im zweiten Bewerb am Sonntag will der Schoppernauer weitere lockere Sprünge runterbringen.
Ganz starker Auftritt von Niklas Bachlinger beim ersten von zwei Continental-Cup-Springen im japanischen Sapporo! Der Schoppernauer, der sich zuletzt schon bei der Vierschanzentournee in Innsbruck und Bischofshofen in einer starken Form zeigte, war nach einer langen und anstrengenden Anreise nicht unter den besten Voraussetzungen auf die Schanze gegangen. Den ersten Sprung erwischte Bachlinger nicht optimal, ging mit einer Weite von 122,5 Metern als Zwölfter ins Finale.
Und drehte dort dann gewaltig auf. Mit einem Satz auf 131 Meter- der deutlichen Bestweite im zweiten Durchgang – kletterte der Ländle-Adler bis auf den zweiten Platz (220,1 Punkte). Geschlagen geben musste er sich nur dem Japaner Keiichi Sato (224,6), der mit 126,5 Metern im Finale am zweitweitesten segelte. Den vierfachen Olympiasieger Simon Amann, der als Vierter das Podest knapp verpasste, ließ Bachlinger dagegen richtig alt aussehen. „Mit dem ersten Springen bin ich sehr zufrieden“, freute sich der Bregenzerwälder, „und im zweiten Bewerb will ich noch zwei lockere Sprünge runterbringen.“
