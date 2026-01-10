Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Starker Ländle-Adler

Bachlinger ließ den Olympiasieger alt aussehen

Vorarlberg
10.01.2026 16:25
Niklas Bachlinger hat Aufwind.
Niklas Bachlinger hat Aufwind.(Bild: AFP/KERSTIN JOENSSON)

Beim ersten von zwei Conti-Cup-Springen im japanischen Sapporo steigerte sich Ländle-Adler Niklas Bachlinger im Finale gewaltig und kletterte bis auf den zweiten Platz. Im zweiten Bewerb am Sonntag will der Schoppernauer weitere lockere Sprünge runterbringen.

0 Kommentare

Ganz starker Auftritt von Niklas Bachlinger beim ersten von zwei Continental-Cup-Springen im japanischen Sapporo! Der Schoppernauer, der sich zuletzt schon bei der Vierschanzentournee in Innsbruck und Bischofshofen in einer starken Form zeigte, war nach einer langen und anstrengenden Anreise nicht unter den besten Voraussetzungen auf die Schanze gegangen. Den ersten Sprung erwischte Bachlinger nicht optimal, ging mit einer Weite von 122,5 Metern als Zwölfter ins Finale.

Lesen Sie auch:
Niklas Bachlinger war Anfang Jahr in Bischofshofen im Einsatz, springt dieses Wochenende in ...
Ländle-Adler in Japan
Bachlinger sucht lockere Sprünge in Sapporo
10.01.2026
Tournee-Debüt wartet
Bachlinger nutzt unerwartete Chance perfekt aus
03.01.2026

Und drehte dort dann gewaltig auf. Mit einem Satz auf 131 Meter- der deutlichen Bestweite im zweiten Durchgang – kletterte der Ländle-Adler bis auf den zweiten Platz (220,1 Punkte). Geschlagen geben musste er sich nur dem Japaner Keiichi Sato (224,6), der mit 126,5 Metern im Finale am zweitweitesten segelte. Den vierfachen Olympiasieger Simon Amann, der als Vierter das Podest knapp verpasste, ließ Bachlinger dagegen richtig alt aussehen. „Mit dem ersten Springen bin ich sehr zufrieden“, freute sich der Bregenzerwälder, „und im zweiten Bewerb will ich noch zwei lockere Sprünge runterbringen.“

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
0° / 1°
Symbol Schneefall
Bludenz
1° / 2°
Symbol Schneefall
Dornbirn
2° / 3°
Symbol Schneefall
Feldkirch
1° / 3°
Symbol Schneefall

krone.tv

Ein neues Video zeigt die tödlichen Schüsse auf Renee Good in Minneapolis – und die Sekunden ...
Schüsse in Minneapolis
Neues Video zeigt letzte Momente von Renee Good
Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
142.934 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
130.899 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Ausland
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
111.747 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Mehr Vorarlberg
Starker Ländle-Adler
Bachlinger ließ den Olympiasieger alt aussehen
Saison ist vorbei
Kreuzbandriss! ÖSV-Speed-Ass Egger schwer verletzt
Schneiders Brille
Der feinsinnigste Komiker ever
Insolvenzverfahren
Palettenhändler schlittert in Millionenpleite
Heli musste her
Böser Sturz! Schrecksekunde um ÖSV-Dame Egger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf