Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tournee-Debüt wartet

Bachlinger nutzt unerwartete Chance perfekt aus

Vorarlberg
03.01.2026 16:08
Niklas Bachlinger schaffte souverän die Qualifikation fürs Tournee-Springen am Bergisel.
Niklas Bachlinger schaffte souverän die Qualifikation fürs Tournee-Springen am Bergisel.(Bild: Christof Birbaumer)

Eigentlich war die Vierschanzentournee für Ländle-Adler Niklas Bachlinger nach seinen letzten Leistungen und einer Erkrankung am Jahresende meilenweit entfernt. Doch dann ging alles ganz schnell und nach einer souveränen Qualifikation gibt der Bregenzerwälder am Sonntag in Innsbruck sein Tournee-Debüt.

0 Kommentare

„Am Montag und Dienstag bin ich noch krank im Bett gelegen“, verriet Niklas Bachlinger, der erst am Freitagmittag von seinem Trainer erfuhr, dass er nach den Ausfällen von Markus Müller und Hannes Landerer ins Tournee-Aufgebot für das Bergisel-Springen rutschen würde. „Ich hatte dann einen ordentlichen Stress, das ganze Material zusammenzubringen.“ Und ganz fit war der 24-Jährige aus Schoppernau auch noch nicht. „Ich habe dann am Morgen noch einen Hustensaft getrunken“, erzählt der Juniorenweltmeister von 2021.

Niklas Bachlinger wurde von den Fans am Bergisel gefeiert.
Niklas Bachlinger wurde von den Fans am Bergisel gefeiert.(Bild: Kronenzeitung/Christoph Nister)

Steigerung von Sprung zu Sprung
Dass er zu Wochenbeginn selbst noch außer Gefecht war, ließ sich Bachlinger dann bei seinen Sprüngen aber nicht anmerken. Nachdem er bereits in den beiden Trainingsdurchgängen mit Sätzen von 121,5 und 115 Metern in den Top-50 gelandet war, legte er in der Qualifikation dann noch ein Schäuferl drauf.

Lesen Sie auch:
Im Continental-Cup
Kein Glück für Niklas Bachlinger in Engelberg
28.12.2025
Ländle-Adler
Niklas Bachlinger nimmt viel aus dem Sommer mit
30.10.2025
Disqualifikation nervt
Bachlinger segelt auf den Spuren von Morgenstern
22.09.2025

Bulgare wartet jetzt im Duell
Mit Startnummer eins segelte der Dritte der Grand Prix-Wertung des vergangenen Sommers auf 120 Meter und qualifizierte sich damit als 34. souverän für sein heutiges Wettkampf-Debüt bei der Vierschanzentournee. Im K. o.-Duell muss Bachlinger gegen den im Weltcup auf Rang zwölf platzierten Bulgaren Vladimir Zografski antreten. 

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-5° / -2°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-3° / -1°
Symbol bedeckt
Dornbirn
-3° / -0°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-3° / 0°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
206.722 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
200.000 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
199.273 mal gelesen
Archivbild
Mehr Vorarlberg
Tournee-Debüt wartet
Bachlinger nutzt unerwartete Chance perfekt aus
Einsatz der Feuerwehr
Wintereinbruch: Pkw rutschte von Forststraße
Bange Momente
Vierköpfige Familie drohte mit Pkw abzustürzen
Schneiders Brille
Ich habe keine Vorsätze
Unfall in Bregenz
Frau verfolgte alkoholisierten Fahrerflüchtigen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf