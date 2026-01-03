Bachlinger nutzt unerwartete Chance perfekt aus

„Am Montag und Dienstag bin ich noch krank im Bett gelegen“, verriet Niklas Bachlinger, der erst am Freitagmittag von seinem Trainer erfuhr, dass er nach den Ausfällen von Markus Müller und Hannes Landerer ins Tournee-Aufgebot für das Bergisel-Springen rutschen würde. „Ich hatte dann einen ordentlichen Stress, das ganze Material zusammenzubringen.“ Und ganz fit war der 24-Jährige aus Schoppernau auch noch nicht. „Ich habe dann am Morgen noch einen Hustensaft getrunken“, erzählt der Juniorenweltmeister von 2021.