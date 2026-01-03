Bachlinger nutzt unerwartete Chance perfekt aus

Eigentlich war die Vierschanzentournee für Ländle-Adler Niklas Bachlinger nach seinen letzten Leistungen und einer Erkrankung am Jahresende meilenweit entfernt. Doch dann ging alles ganz schnell und nach einer souveränen Qualifikation gibt der Bregenzerwälder am Sonntag in Innsbruck sein Tournee-Debüt.
„Am Montag und Dienstag bin ich noch krank im Bett gelegen“, verriet Niklas Bachlinger, der erst am Freitagmittag von seinem Trainer erfuhr, dass er nach den Ausfällen von Markus Müller und Hannes Landerer ins Tournee-Aufgebot für das Bergisel-Springen rutschen würde. „Ich hatte dann einen ordentlichen Stress, das ganze Material zusammenzubringen.“ Und ganz fit war der 24-Jährige aus Schoppernau auch noch nicht. „Ich habe dann am Morgen noch einen Hustensaft getrunken“, erzählt der Juniorenweltmeister von 2021.
Steigerung von Sprung zu Sprung
Dass er zu Wochenbeginn selbst noch außer Gefecht war, ließ sich Bachlinger dann bei seinen Sprüngen aber nicht anmerken. Nachdem er bereits in den beiden Trainingsdurchgängen mit Sätzen von 121,5 und 115 Metern in den Top-50 gelandet war, legte er in der Qualifikation dann noch ein Schäuferl drauf.
Bulgare wartet jetzt im Duell
Mit Startnummer eins segelte der Dritte der Grand Prix-Wertung des vergangenen Sommers auf 120 Meter und qualifizierte sich damit als 34. souverän für sein heutiges Wettkampf-Debüt bei der Vierschanzentournee. Im K. o.-Duell muss Bachlinger gegen den im Weltcup auf Rang zwölf platzierten Bulgaren Vladimir Zografski antreten.
